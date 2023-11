Dietetyczka poleciła mi przepis na masło z orzechów włoskich. Musicie go wypróbować

Masło z orzechów włoskich przygotowuję na bazie trzech składników, a cały proces zajmuje mi zwykle nie więcej niż 20-30 minut. Po półgodzinie mam pyszne smarowidło do chleba. Wykorzystuje je również jako dodatek do naleśników, owsianki czy różnych koktajli. Zawiera bowiem wiele cennych właściwości odżywczych.

Przepis: Masło z orzechów włoskich Masło z orzechów włoskich to pyszny i zdrowy dodatek do śniadań i wypieków. Jego przygotowanie zajmuje nie więcej niż pół godziny. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 1 Składniki 100 g orzechów włoskich

2-4 łyżki oliwy z olwek

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówOrzechy obierzcie z łupin. Możecie gotować je w mleku przez około 5 minut lub podprażyć w piekarniku, by łatwiej pozbawić je skórki. To ona nadaje orzechom gorzkawy posmak. W tym celu obrane z łupin orzechy rozkładamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni na około 5-7 minut. Radzę jednak, by nie poddawać orzechów obróbce termicznej. Wtedy zachowają pełnię swoich właściwości. W skórce orzechów znajduje się najwięcej polifenoli. Przygotowanie masła orzechowegoObrane i zimne orzechy włoskie wrzućcie do kielicha blendera. Dodajcie sól i oliwę. Miksujcie na gładką masę. Jeśli orzechy są zbyt suche, dodajcie więcej oliwy.

Co daje jedzenie masła z orzechów włoskich?

Masło z orzechów włoskich jest źródłem wielu związków ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zawiera m.in.: cynk, błonnik, kwasy omega-3, białko, wapń, żelazo, magnez, potas, fosfor, a także witaminy (A, z grupy B – w tym kwas foliowy, C, E i K). Dzięki temu wywiera bardzo pozytywny wpływ na organizm. Wspomaga pracę układu krążenia i obniża poziom „złego cholesterolu” (LDL). Poprawia funkcjonowanie mózgu. Wzmacnia koncentrację i łagodzi stres. Poza tym ma właściwości antyoksydacyjne. Neutralizuje szkodliwe działanie wolnych rodników, a tym samym chroni organizm przed stresem oksydacyjnym, który przyczynia się do przedwczesnego starzenia i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu chorób, na przykład miażdżycy czy schorzeń o podłożu nowotworowym.

Masło z orzechów włoskich a odchudzanie

Masło z orzechów włoskich może wspomóc proces odchudzania. Wszystko za sprawą dużej zawartości błonnika i białka. Te składniki dobrze wpływają na pracę układu pokarmowego. Przedłużają uczucie sytości, a jednocześnie usprawniają perystaltykę jelit. W rezultacie zapobiegają podjadaniu między posiłkami i przyspieszają przemianę materii. Oczywiście należy pamiętać, że masło z orzechów włoskich jest dość kaloryczne (100 gramów dostarcza ok. 600 kalorii). Należy więc spożywać ten produkt z umiarem. Nie zmienia to jednak faktu, że warto włączyć go do jadłospisu, także wtedy, gdy chcemy zrzucić nadprogramowe kilogramy.

Jak przechowywać masło z orzechów włoskich?

Po zrobieniu przekładam przestudzone masło do szczelnego słoika i trzymam w lodówce. Staram się zużyć je w ciągu dwóch lub trzech dni. Pamiętajcie, że masło z orzechów włoskich zawiera duże ilości kwasów tłuszczowych i dlatego jest podatne na proces jełczenia. Nie przygotowujcie sporych ilości na raz. Tego masła nie należy robić na zapas. Lepiej sprawdzą się mniejsze porcje, które dacie radę zjeść na bieżąco.

