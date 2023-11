Nie rób tego z orzechami włoskimi! Tracą wtedy najcenniejsze właściwości

Orzechy włoskie są zdrowsze niż nerkowce, pekan, orzechy laskowe czy pistacje. Usprawniają pracę mózgu, redukują poziom złego cholesterolu, przeciwdziałają rozwojowi cukrzycy typu 2 i poprawiają stan skóry.

W czym tkwi sekret orzechów włoskich?

Wśród różnych rodzajów orzechów to właśnie włoskie wskazywane są jako te najzdrowsze. W rozmowie z „Wprost” potwierdziła to Celina Całka-Kinicka, dietetyk kliniczna z Centrum Medycznego Damiana. Zdaniem ekspertki, ich największym atutem jest idealny stosunek kwasów tłuszczowych omega-3 do omega-6, wynoszący 4,6:1. Orzechy mają duży potencjał antyoksydacyjny – jest w nich białko, witamina E (nazywana witaminą młodości), L-arginina, polifenole (wykazujące zdolności antyoksydacyjne, co korzystnie wpływa na zdrowie tętnic). Zawierają też mangan, magnez i wapń. Jednak jedząc orzechy, warto pamiętać o następujących zasadach, aby nie pozbawić ich cennych właściwości.

Nie obieraj orzechów włoskich z gorzkiej skórki

Bardzo często popełnianym błędem jest obieranie orzechów włoskich ze skórki. Większość osób nie lubi gorzkiego smaku orzechów, w związku z tym przed ich skonsumowaniem pozbywa się skórki. To duży błąd, ponieważ to właśnie w niej zawarte są wspomniane polifenole, które wykazują intensywne działanie antyoksydacyjne.

Unikaj obróbki cieplnej orzechów włoskich

Niektórzy nie tylko obierają orzechy włoskie ze skórki, ale dodatkowo stosują pewną metodę, aby ułatwić obieranie. Chodzi mianowicie o gotowanie orzechów w gorącej wodzie. To niezbyt dobry pomysł, ponieważ obróbka cieplna pozbawia orzechy włoskie cennych kwasów omega-3. Zdrowotne właściwości orzechów słabną również podczas prażenia czy pieczenia. Jednak jeśli mamy ochotę na prażone orzechy, przygotujmy je sami, nie kupujmy gotowych. Będziemy mieć pewność, że nie użyto konserwantów i ulepszaczy, aby wzmocnić ich smak.

Nie wyrzucaj łupin po orzechach włoskich

Większość orzechomaniaków wyrzuca łupiny po obraniu orzechów włoskich. To błąd, ponieważ na ich bazie można przygotować nalewkę z łupin po orzechach włoskich, a ta ma cenne właściwości prozdrowotne. Ze względu na zawartość garbników (substancji roślinnych), olejków eterycznych oraz taniny, może być wsparciem podczas infekcji. Ponadto skutecznie łagodzi dolegliwości ze strony układu trawiennego. Można ją stosować także w trakcie biegunki. Nalewka z łupin orzecha pomaga także pozbyć się owsików oraz bakterii wywołujących próchnicę zębów oraz inne infekcje w jamie ustnej.

Łącz orzechy włoskie z innymi produktami

Regularne spożywanie orzechów włoskich zmniejsza ryzyko otyłości i zespołu metabolicznego. Orzechy włoskie są zalecane podczas odchudzania – można zjeść od 7 do 8 sztuk dziennie (30-40 g). Lepiej nie przekraczać tej ilości, ponieważ orzechy włoskie są dość kaloryczne – 100 g to 666 kcal. Jednak zamiast jeść je solo, warto łączyć je np. z sałatkami warzywnymi lub owocowymi (przykładem jest sałatka z awokado i szpinakiem). Takie połączenia pobudzają do pracy jelita. A to przekłada się na szybszą i sprawniejszą przemianę materii. Dzieje się tak dlatego, ponieważ orzechy włoskie stanowią źródło zdrowego tłuszczu.

Nie kładź orzechów w wilgotnym miejscu

Orzechy włoskie powinny być suche. Jeśli dostanie się do nich wilgoć, nie tylko stracą swój smak, ale i właściwości. Najlepiej przechowywać orzechy w temperaturze pokojowej, w woreczku z naturalnych materiałów lub w wiklinowym koszyku. Warto wybierać miejsca, które nie są narażone na bezpośrednią ekspozycję promieni słonecznych. Jeśli zamierzamy przechowywać łuskane orzechy, najlepiej zrobić to w szklanym lub plastikowym pojemniku ze szczelnym zamknięciem, które zabezpieczy je przed molami spożywczymi.

Nie przechowuj orzechów włoskich zbyt długo

Orzechy włoskie w łupinach można przechowywać w odpowiednich warunkach nawet przez kilka miesięcy. Jednak, jeśli spleśnieją lub zaczną wydzielać nieprzyjemny zapach, trzeba je wyrzucić. Zjełczałe orzechy nie tylko pozbawione są prozdrowotnych właściwości, ale mogą wręcz zaszkodzić. Jeśli w domu masz orzechy z ubiegłego roku, lepiej się ich pozbądź.

