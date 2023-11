Śniadanie mocy, czyli jajka farmerskie. Nie czuliśmy głodu aż do obiadu

– Niektórzy jajka farmerskie meksykańską szakszuką – mówi Leszek Wodnicki. Potrawa rzeczywiście przypomina szakszukę, bo tu również wbijamy jajka do sosu na bazie pomidorów. Ja, wielka fanka szakszuki, po spróbowaniu huevos rancheros mogę powiedzieć tylko tyle, że takie śniadanie na pewno jeszcze nie raz zagości na moim stole.

Potrawa jest przyjemnie pikantna i rozgrzewająca, a dodatki – czyli śmietana i awokado, doskonale łagodzą ostrość papryczek. – Takie śniadanie wystarczy na cały dzień – śmieje się Robert Stachnik, który fotografował przygotowanie jajek farmerskich. Zdecydowanie polecamy, szczególnie teraz, w zimne dni, i zawsze wtedy, kiedy macie przed sobą pracowity i zabiegany dzień. Bo choć to danie bardzo sycące, to jednocześnie wcale nie czuliśmy się po nim ciężko.

Jak zrobić jajka po farmersku?

– Meksykanie dodają do tej potrawy naprawdę sporo ostrych papryczek. Wy potraktujcie chipotle bardziej jako przyprawę i po prostu dostosujcie ostrość potrawy do własnych preferencji – radzi Leszek Wodnicki. Jak sam mówi, jajka po farmersku to nie jest danie dietetyczne. – To m.in. za sprawą sporej ilości sera cheddar. Idealnie jeśli będzie to ser mild cheddar, który ma lekkosłodki smak – mówi. Jak podkreśla Leszek Wodnicki, kluczowe są tu także dodatki. – Nie pomijajcie ich. Śmietana jest obowiązkowa! Tak samo kolendra czy sok z limonki, my daliśmy jeszcze awokado i wszystko to razem daje naprawdę niesamowity efekt – zachwala kucharz.

Przepis: Jajka farmerskie czyli huevos rancheros Sycące i rozgrzewające śniadanie rodem z Meksyku. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Meksykańska Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 2 Składniki 4 jajka z wolnego wybiegu

80 g startego sera cheddar

kwaśna śmietana 18 %

awokado

2 tortille

posiekana świeża kolendra

limonka pocięta na ćwiartki

Sos rancheros:

1 drobno posiekana cebula

2 posiekane ząbki czosnku

1 puszka pomidorów krojonych

1/2 drobno posiekanej czerwonej papryczki chilli

1 łyżeczka wędzonej papryki

1/2 łyżki papryczki chipotle w sosie adobo

sól i pieprz do smaku

olej Sposób przygotowania Uszykuj składniki Przygotuj sos rancheros Dodaj jajka Poczekaj aż białko się zetnie Dodaj ser Przełóż jajka na talerz Zaserwuj danie

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie (w każdy weekend) na wprost.pl.

