Chlebek adwentowy to przedświąteczny przysmak, który uwielbiam. Robię go co roku, a rodzina szaleje

Chlebek adwentowy to tradycyjny wypiek przygotowywany głównie w okresie adwentu, czasie oczekiwania na Boże Narodzenie. Taki chlebek adwentowy bez trudu możecie zrobić samodzielnie w domu. Sami zobaczycie, że wszyscy będą zachwyceni i poproszą o dokładkę.

Czym jest chlebek adwentowy?

Chlebek adwentowy to przysmak, który kojarzy się z oczekiwaniem na święta. Zazwyczaj jest to rodzaj słodkiego chleba/ciasta, który zawiera suszone owoce, orzechy, skórkę pomarańczową czy mieszankę korzenno-imbirową, co nadaje mu wyjątkowego aromatu i smaku. Wszystkie te składniki tworzą razem cudowną kompozycję. Wypiek ten swoim kształtem przypomina popularny keks, jednak gwarantujemy, że jest jeszcze smaczniejszy.

Taki chlebek adwentowy warto przygotować już na początku miesiąca. Stanowi on nie tylko smaczną przekąskę podczas świątecznych przygotowań, ale także jest ważnym elementem kulturowym, który łączy się z tradycją, rodziną i wspólnym celebrowaniem tego okresu.

Jak zrobić chlebek adwentowy? Przepis

Przygotowanie chlebka adwentowego nie jest trudne. Tak naprawdę wystarczy, że połączycie wszystkie składniki, a następnie porządnie wymieszacie. Nie musicie sztywno trzymać się przepisu – śmiało możecie też eksperymentować na przykład z rodzajami orzechów lub suszonych owoców.

Przepis: Chlebek adwentowy Chlebek adwentowy to pyszny i prosty wypiek, którym możecie się zajadać podczas czekania na święta Bożego Narodzenia. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 10 Składniki 140 g cukru

płaska łyżeczka cynamonu

pół łyżeczki mielonego imbiru

1 łyżka cukru waniliowego

ok. 500 g jabłek

350 g mąki pszennej

1 łyżka proszku do pieczenia

rodzynki

garść posiekanych orzechów (może być kilka rodzajów)

ok. 3/4 szklanki dowolnej mieszanki suszonych owoców

3-4 zmielone goździki

łyżka miodu Sposób przygotowania Przygotujcie jabłkaNajpierw obierzcie jabłka i pokrójcie je lub zetrzyjcie na tarce. Następnie przełóżcie je do miski i dodajcie do nich drobno posiekane orzechy. Możecie je rozdrobnić malakserem, jednak uważajcie, by nie wyszedł z nich proszek. Dodajcie też rodzynki i suszone owoce. Odstawcie masę w chłodne miejsceDo miski dołóżcie również miód, oba cukry, a całość dokładnie wymieszajcie. Później owińcie miskę szczelnie folią spożywczą i odłóżcie w chłodne miejsce (może to być lodówka). Powinna tam postać przez kilka godzin, a jeśli macie taką możliwość – zostawcie ją tam na całą noc. W tym czasie składniki połączą się ze sobą i puszczą wilgoć. Ogrzejcie masęNastępnego dnia przed pieczeniem ciasta ogrzejcie składniki (do temperatury pokojowej), które się wcześniej schłodziły. Dodajcie mąkęWymieszajcie mąkę z proszkiem do pieczenia i dodajcie do reszty składników. Następnie dokładnie połączcie całość i wyróbcie ciasto. Podzielcie je na 2 części i włóżcie do foremek (mogą to być keksówki). Upieczcie chlebekRozgrzejcie piekarnik do temperatury 160 stopni Celsjusza i pieczcie chlebek przez około godzinę. Jeśli wasz chlebek jest większych rozmiarów – wydłużcie ten czas jeszcze o 15 minut.

Upieczone już ciasto możecie udekorować kremem lub polewą z białej czekolady – wtedy będzie prezentować się jeszcze bardziej smakowicie.

Jakie potrawy warto zrobić znacznie wcześniej przed świętami?

Koniecznie zaplanujcie sobie wcześniej, jakie przysmaki zrobić na kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem. Z pewnością na początku listy musi znaleźć się staropolski piernik dojrzewający – to wyjątkowe ciasto powinno leżakować minimum dwa tygodnie, dlatego za jego przygotowanie warto zabrać się jak najwcześniej.

Kolejnym takim przysmakiem, o którym należy pomyśleć wcześniej, są świąteczne pierniczki. Jest to klasyk, który obowiązkowo musi znaleźć się w większości polskich domów w tym okresie. Dodatkowo takie pierniczki idealnie sprawdzą się też jako prezent lub ozdoba choinkowa. Podobnie sytuacja wygląda w kwestii kruchych ciasteczek – je również dobrze jest zrobić wcześniej, a przed samymi świętami zająć się jedynie ich dekoracją. Warto na kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem pomyśleć również o zrobieniu bigosu. Wynika to z faktu, że tej potrawie dobrze robi „przemrożenie” – wtedy jest jeszcze smaczniejszy. Przyrządzenie niektórych dań przed świętami może znacząco ułatwić i usprawnić przygotowania w okresie Bożego Narodzenia. Co więcej, będziecie mieć też wtedy więcej czasu na celebrowanie tego pięknego okresu i spędzanie czasu ze swoimi bliskimi.

Czytaj też:

Piernikowe mleko to hit tej jesieni. Jest aromatyczne i niezwykle rozgrzewająceCzytaj też:

Idealnie wilgotny sernik dyniowy. Szef kuchni zdradził nam swój sekret