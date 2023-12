Jak skleić domek z piernika? Są dwie dobre metody

Domek z piernika to smaczna (po świętach można go schrupać) i pachnąca dekoracja. Elementy domku można przygotować podczas pieczenia pierniczków – wystarczy zrobić więcej ciasta. Elementy na domek z piernika możesz zrobić według naszego sprawdzonego przepisu na świąteczne pierniczki. Kolejny etap to sklejanie domku.

Sklejanie domku z piernika karmelem

To sposób skuteczny i szybki, jednak nie dla każdego będzie odpowiedni. Przede wszystkim odradzamy go przy sklejaniu domku z dziećmi – domek skleja się gorącym karmelem, więc łatwo o naprawdę bolesne oparzenie. Sklejanie karmelem ma tę zaletę, że karmel wiąże elementy bardzo szybko i mocno – jeśli więc masz wprawę w klejeniu domków, ta metoda może być dla ciebie dobra. Karmel robi się łatwo: do garnka lub rondelka wystarczy wsypać cukier i gotować wolno, aż się całkowicie rozpuści i będzie miał charakterystyczny, lekko brązowy kolor. Gorący karmel należy szybko nakładać na miejsca klejenia i dociskać przez chwilę elementy domku.

Sklejanie domku z piernika lukrem

To najprostsza i bezpieczna (bez ryzyka oparzenia) metoda. Sklejanie domku z piernika lukrem wybacza też błędy. Wyciekający lukier będzie dodatkową ozdobą – wygląda po prostu niczym śnieg.

Aby zrobić lukier, potrzebujesz 250 g cukru pudru, białko średniego jaja i łyżkę soku z cytryny. Białko należy ubić na sztywną pianę i potem stopniowo dodawać cukier puder. Kiedy wmiksujesz w białka połowę cukru, dodaj sok z cytryny i resztę cukru. Masa powinna być naprawdę gęsta, ale na tyle, aby można było ją łatwo wyciskać z rękawa cukierniczego.

Taki lukier najlepiej przełożyć do rękawa cukierniczego i wyciskać na elementy domku z piernika, ale można to robić również nakładając lukier łyżką lub szpatułką. Lukier zasycha dłużej, niż karmel, więc przy tej metodzie potrzeba więcej cierpliwości i tu zdecydowanie przyda się pomoc drugiej osoby (takie elementy jak dach czy ścianki lepiej przytrzymać we dwójkę, aż lukier zastygnie).

Czytaj też:

Jak zrobić pieczone jabłka? Prosty i zdrowy deser na jesienne dniCzytaj też:

10 pomysłów na jadalne prezenty pod choinkę. Sprawdź przepisy na smakołyki domowej roboty