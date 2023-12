Śląski przysmak na święta. Moczka, czyli piernik gotowany na kompotach

Mateusz Lisiecki „Modry”, autor kulinarnego bloga poświęconego kuchni śląskiej – modryblog.com – śmieje się, że zawsze ma największy problem, żeby wytłumaczyć komuś, kto nie zna moczki, czym właściwie jest ta potrawa. – Najprościej to chyba po prostu piernik gotowany na kompotach. Nie chcę mówić, że to słodka zupa, bo to nie do końca zupa, ale u mnie w rodzinie podaje się to w miseczkach i je łyżkami, oczywiście na zimno – mówi. Jedno jest pewne: Ślązacy nie wyobrażają sobie bez moczki tradycyjnych świąt Bożego Narodzenia. – Nikt na świecie takiego dania nie robi – dodaje „Modry”.

Jak zrobić dobrą moczkę?

Mateusz Lisiecki podkreśla, żeby nie żałować na dobre składniki, a przede wszystkim dobry piernik. U niego w domu gotuje się zawsze 10 litrów moczki i na takie proporcje jest przygotowany przepis. – Moczkę się je jako deser. Jemy ją aż do Sylwestra, a jeśli zostaje, to wekuję ją w słoikach i mogę cieszyć się smakiem świąt jeszcze dłużej – zdradza. Jak mówi, do zrobienia moczki można wykorzystać różne kompoty owocowe: np. ze śliwek, agrestu czy truskawek.

Co dom, to inna moczka

– Tylko teoretycznie przepis jest jeden, bo moczka to taki ewenement i w każdym domu smakuje trochę inaczej, a że ja się pasjonuję kuchnią śląską, to tych moczek już trochę zjadłem. Jedni robią rzadsze, inni dodają więcej czekolady, każdy ma swoje ulubione kompoty, które do moczki dodaje – tłumaczy.

Gotową moczkę trzeba odstawić na jeden dzień, aby zgęstniała, a smaki dobrze się przegryzły. Moczkę należy trzymać w lodówce lub po prostu: w chłodnym miejscu. – Moja mama przykrywa garnek z moczką i trzyma na tarasie – mówi Mateusz Lisiecki i zachęca: – Jeśli nigdy moczki nie jedliście, bardzo zachęcam, żeby spróbować. Nieciekawy wygląd moczki to chyba jej jedyny minus, gwarantuję, że kiedy już skosztujecie, będziecie zadowoleni – mówi.

Przepis: Śląska moczka Przepis Mateusza Lisieckiego „Modrego” na tradycyjną moczkę. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 20 Składniki 700 g piernika

4 litry kompotu z agrestu

2 litry kompotu ze śliwek

bakalie:

orzechy, migdały

rodzynki, żurawina

suszone morele i figi

pół kostki masła

70 g mąki

szczypta soli

sok z połowy cytryny

2 kostki gorzkiej czekolady

2 kieliszki wódki Sposób przygotowania Uszykuj trzy garnki i zacznij robić moczkęPiernik pokrój w grubą kostkę, namocz w zimnej wodzie, odczekaj chwilę, aż namoknie i przetrzyj go przez sito, by uzyskać gładką, jednolitą masę. Przygotuj dwa mniejsze garnki i jeden duży, w którym będziesz wszystko mieszać; powstanie około 10 litrów moczki. Do pierwszego garnka przelej kompoty i zagotuj je (możesz również dodać owoce, które zostały, to zależy od twoich preferencji).rnBakalie, orzechy i migdały pokrój na drobne kawałki, zalej wodą, zakrywając powierzchnię i zagotuj w drugim garnku. Ważne, by wszystkie czynności robić w tym samym czasie, bo teraz przychodzi pora, by wszystko połączyć. Połącz składniki na moczkęW trzecim, największym garnku przygotuj zasmażkę: rozpuść masło, dodaj mąkę, szczyptę soli i dokładnie wymieszaj. Wlej masę piernikową, energicznie mieszając.rnNastępnie przelej gotujące się kompoty i całą zawartość garnka z bakaliami i orzechami. Wszystko dokładnie wymieszaj i nadal gotuj. Dodaj sok z cytryny, czekoladę i wódkę.rnDoprowadź całość do wrzenia, ciągle mieszając, by nie przypalić od spodu.rnZagotowaną moczkę odstaw do wystygnięcia, a później przechowuj w chłodnym miejscu. Gotowa będzie na następny dzień, gdy dobrze się schłodzi i zgęstnieje.

