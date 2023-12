Oszukane pierniczki. Wystarczy szybko zagnieść ciasto i gotowe

Potrzebujesz kilka prostych składników, a do tego dobrą przyprawę do piernika i kakao. Samo przygotowanie i pieczenie ciastek jest bardzo proste: tu nic nie ma prawa się nie udać.

Jak zrobić oszukane pierniczki?

Oszukane pierniczki to kruche ciastka z dodatkiem kakao i przyprawy do piernika. Przyprawa daje odpowiedni smak, a kakao podkręca kolor ciastek (z samą przyprawą będą blade). Możesz dodać więcej kakao, niż w przepisie, wówczas ciasteczka będą jeszcze ciemniejsze (możesz wtedy dać nieco mniej mąki).

W tym przepisie ważne są dwie rzeczy. Po pierwsze dobra przyprawa piernikowa. Te kupne bardzo często mają w swoim składzie mąkę. Unikaj także takich, które na pierwszym miejscu mają cukier. Możesz także – jeśli masz czas i ochotę – zrobić własną przyprawę, wykorzystując nasz przepis na domową przyprawę do pierniczków.

Po drugie oszukane pierniczki to tak naprawdę kruche ciasteczka o pierniczkowym smaku. A najważniejszą zasadą przy robieniu kruchych ciastek jest szybkie zagniatanie i użycie schłodzonego tłuszczu (zamiast masła możesz także wykorzystać margarynę do pieczenia). Dlatego kruche ciasto dobrze jest dodatkowo schłodzić przed rozwałkowaniem i wycinaniem foremkami.

Gotowe oszukane pierniczki są dobre same w sobie, ale oczywiście można je udekorować lukrem, polewami z białej i ciemnej czekolady, ozdobić posypkami – tu wszystko jest dozwolone. Oszukane pierniczki możesz także wykorzystać, aby zrobić słynne pierniczki z witrażykiem. Oszukane pierniczki mają jednak jeden minus – są delikatniejsze i bardziej kruche, niż tradycyjne pierniki. To oznacza, że są przepyszne jako ciastka do zjedzenia, ale mniej nadają się do dekorowania choinki (po prostu łatwo je uszkodzić). Takie domowe ciastka pierniczkowe doskonale nadają się za to na prezent dla bliskiej osoby.

Przepis: Oszukane pierniczki Proste kruche ciasteczka o smaku pierniczków. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 12 godz. Liczba porcji 10 Składniki 750 g mąki pszennej

500 g masła

250 g cukru pudru

2 żółtka

opakowanie przyprawy do piernika

łyżka kakao Sposób przygotowania Zagnieć ciastoMąkę, cukier, żółtka zagnieć szybko ze schłodzonym, posiekanym masłem. Dodaj przyprawę do piernika i kakao, zagnieć na gładką masę i wstaw do lodówki lub zamrażarki na 30 minut. Upiecz ciasteczkaSchłodzone ciasto podziel na mniejsze kawałki, rozwałkuj na podsypanym mąką stole i wycinaj foremkami dowolne kształty. Piecz 12-15 minut w temperaturze 175 stopni Celsjusza. Gotowe ciastka możesz udekorować w dowolny sposób.

