Jak zrobić sernik baskijski? Sprawdzony przepis szefa kuchni

Sernik, którym zachwyca się świat (w 2021 roku został uznany przez „New York Times” za smak roku) został wymyślony w restauracji La Viña, znajdującej się w San Sebastián. Twórcą ciasta jest Santiago Rivera, który przejął w latrach 90. restaurację od swoich rodziców. Dziś jego przepis odtwarzają ludzie na całym świecie. Na czym polega sekret ciasta?

Jak zrobić idealny sernik baskijski?

Jak podkreśla Paweł Perkowski, tajemnica sernika baskijskiego tkwi w prostocie składników i sposobie wykonania. Warto zwrócić uwagę, że sernik baskijski to tylko cztery składniki. Odróżnia go od innych serników zarówno sposób przygotowania, jak i wygląd – z zewnątrz ciemny, niemal spalony (czasem mówi się o nim baskijski sernik palony) i lekko zapadnięty, w środku jednak pozostaje apetycznie wilgotny.

–Charakterystyczne dla sernika baskijskiego jest pieczenie w wysokiej temperaturze, co powoduje, że jego zewnętrzna warstwa nabiera ciemnego, „spalonego” wyglądu. W przeciwieństwie do tradycyjnych wypieków, sernik baskijski jest przygotowywany bez spodu i ma wyższe krawędzie. Jego konsystencja jest kremowa i aksamitna, z lekko wilgotnym środkiem. Smak jest bogaty i intensywny, z wyraźną nutą serową, często z delikatnym akcentem wanilii czy karmelu, który wynika z przypieczenia zewnętrznej warstwy. W domowych warunkach teksturę sernika – podobną do oryginalnego wypieku rodem z Kraju Basków– można uzyskać poprzez użycie klasycznej śmietanki kremówki o wysokiej zawartości tłuszczu– wyjaśnia Paweł Perkowski.

Taki sernik idealnie sprawdzi się na przyjęcia i na świąteczny stół. Jak dodaje szef kuchni, wbrew pozorom, przygotowanie ciasta nie jest skomplikowane i powinni poradzić sobie z nim także początkujący domowi cukiernicy.

Przepis: Sernik baskijski Hiszpański sernik według przepisu Pawła Perkowskiego, szefa kuchni restauracji Bilbao. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Hiszpańska Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 10 Składniki 1 kg kremowego serka śmietankowego

6 jajek

290 g cukru pudru

500 g śmietanki 36% Sposób przygotowania Przygotuj masę serowąRozgrzej piekarnik do 220 stopni (z grzaniem góra-dół). Tortownicę o średnicy 25 cm wyłóż papierem do pieczenia tak, aby spód i ścianki formy były nim dokładnie wyścielone. rnJajka wbijaj pojedynczo do mniejszych miseczek, sprawdzając ich świeżość. Przełóż je do większej miski, dodaj cukier i ucieraj mikserem na niskich obrotach, tak aby się nie spieniły. Gdy masa będzie gładka i jednolita, powoli dodawaj serek małymi partiami, cały czas wolno mieszając. Po dodaniu całego serka, wlej do miski małym strumieniem śmietankę, nie przerywając mieszania. Gotową masę powoli przelej do tortownicy. Upiecz sernikWstaw ciasto do piekarnika i piecz przez 20 minut bez termoobiegu. Po upływie tego czasu włącz funkcję wiatraka i kontynuuj pieczenie przez około 10 minut. Sernik wyrośnie, a następnie lekko opadnie, pozostawiając wyższe brzegi. Wierzch powinien być mocno przypieczony, a środek wydawać się płynny. Upieczonemu sernikowi pozwól wystygnąć w temperaturze pokojowej, a następnie przełóż go do lodówki na kilka godzin.

