Przepisy od NFZ na święta. Na liście pieczony karp i sernik bez cukru

Bezpłatny e-book „Świąteczne smaki w zdrowym wydaniu” to nowa pozycja stworzona przez specjalistów serwisu Diety NFZ. „Znajdziecie tu zdrowsze wersje tradycyjnych przepisów, które nie wymagają wielogodzinnych przygotowań w kuchni. Możecie zainspirować się pomysłami na zdrowe wytrawne i słodkie dania. Znajdziecie też przykłady posiłków dla dzieci. Mamy nadzieję, że dzięki temu e-bookowi Wasze stoły będą obfitować w różnorodne potrawy, a Wy wspaniale spędzicie ten wyjątkowy czas” – napisali we wstępie autorzy książki.

Pełnoziarniste pierogi i sernik bez cukru

E-book to w sumie 16 przepisów na świąteczne potrawy w zdrowej wersji. Nic tu nie ocieka tłuszczem, nie ma nadmiaru cukru, a jednocześnie wszystkie potrawy (są opatrzone zdjęciami) są piękne i apetyczne. Na liście przepisów są np. pieczone ryby – to pieczony karp oraz pieczony dorsz. Ale jest też przepis na kotleciki rybne, które można podać z lekkim dipem jogurtowym. W książce obok barszczu z uszkami i pierogów zrobionych z pełnoziarnistej mąki, są także przepisy na zdrowe słodkości. To ciasto marchewkowe, żytnie pierniczki i sernik bez cukru. Wszystko można popić kompotem z suszu i zimową herbatką z przyprawami korzennymi.

Przy każdym przepisie znajduje się:

dokładna gramatura,

kaloryczność dania,

rozkład makroskładników,

czas przygotowywania,

stopień trudności.

Pobierz e-book „Świąteczne smaki w zdrowym wydaniu”.

Diety NFZ to zbiór jadłospisów i przepisów dla osób o różnych potrzebach

Diety NFZ to portal, który promuje zdrowe nawyki i wspiera osoby z chorobami przewlekłymi w wyborze odpowiedniego menu. Na stronie zupełnie bezpłatnie można pobrać różne plany żywieniowe oparte na diecie DASH, a także e-booki z inspiracjami na sezonowe potrawy na każdą porę roku oraz filmy edukacyjne o prawidłowym odżywianiu. Wszystkie materiały są opracowywane przez specjalistów w zakresie żywienia.

