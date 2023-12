Jak zrobić kapuśniak z kapusty kiszonej? Najlepszy przepis od babci Marysi

Zupy od mojej babci właściwie wystarczały za cały obiad (chociaż babcia nie przyjmowała tego do wiadomości, bo przecież musi być zupa i drugie). Tak było właśnie z kapuśniakiem z kapusty kiszonej. To zupa gęsta, pachnąca wędzonymi mięsami, z ziemniakami i zaprawiona zasmażką. Bardzo sycąca i obłędnie smaczna.

Jak zrobić kapuśniak z kapusty kiszonej?

Z kapuśniakiem z kapusty kiszonej jest trochę jak z tradycyjnym bigosem. Trzeba dodać wędzone mięsa, ale ich wybór tak naprawdę zależy od tego, co macie akurat pod ręką. Babcia często dawała do kapuśniaku z kapusty kiszonej wszystkiego po trochu: i kiełbasę, i boczek, i żeberka.

Częste pytanie dotyczące kapuśniaku to pytanie o to, czy kiszoną kapustę należy płukać. To wszystko zależy od was i tego, jak intensywne smaki lubicie. Niepłukana kapusta będzie bardzo kwaśna (osobiście taką lubię), babcia zawsze ją delikatnie płukała. W przepisie wykorzystana jest wersja zupy z gotowym bulionem (jeśli macie rosół, śmiało możecie na nim zrobić kapuśniak), ale jeśli nie macie w domu gotowego bulionu, po prostu zacznijcie gotowanie zupy od zrobienia prostego wywaru na mięsie, włoszczyźnie i grzybach. Jeśli macie tylko bulion mięsny, dodajcie do kapuśniaku kilka suszonych grzybków – świetnie podkręcą smak i dadzą zupie ładny kolor.

Jeśli chcecie nieco odchudzić przepis, możecie pominąć zasmażkę, jednak ona również nadaje zupie charakterystycznego smaku, Ważne jest, aby zasmażkę na patelni rozrzedzić zupą, inaczej zrobią się wam kluski. Jeśli jednak nie jesteście zwolennikami tradycyjnej zasmażki, a chcecie zagęścić kapuśniak – zmiksujcie kilka ugotowanych ziemniaków z wywarem i wlejcie do zupy.

Babcia Marysia nigdy się nie rozdrabniała i jeśli coś gotowała, to zawsze jak dla wojska. Jeśli też macie takie tendencje, gotujcie kapuśniak z podwójnej lub potrójnej porcji, a to, co zostanie, śmiało możecie zamrozić albo zawekować w słoikach na później.

Przepis: Kapuśniak z kapusty kiszonej Tradycyjny kapuśniak według przepisu babci Marysi. Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 15 min. Liczba porcji 6 Składniki 1,5-2 l bulionu mięsnego lub grzybowego

400 g kapusty kiszonej

2 ziemniaki

100-200 g wędzonego boczku, kiełbasy lub wędzonych żeberek

liść laurowy, ziele angielskie, sól i pieprz do smaku

na zasmażkę: pół cebuli, 2-3 łyżki mąki, olej rzepakowy Sposób przygotowania Ugotuj kapustę i mięsoPosiekaj kapustę kiszoną i razem z całym kawałkiem boczku, żeberek lub kiełbasą wrzuć do wrzącego bulionu razem z zielem angielskim i liściem laurowym (po kilka kulek i listków, według uznania). Gotuj, aż mięso będzie miękkie. Pokrój mięso, zrób zasmażkęWyjmij mięso i pokrój na kawałki. Do zupy dodaj pokrojone w drobną kostkę ziemniaki, dodaj pokrojone mięso. Cebulkę podsmaż na oleju, aż zrobi się szklista. Dodaj mąkę i smaż, aż się zrumieni. Wymieszaj wszystko dobrze i dolewaj do zasmażki płyn z zupy, aby nieco ją rozrzedzić. Gotową zasmażkę dodaj do zupy i dobrze zamieszaj. Dopraw do smaku solą i pieprzem.

