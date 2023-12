Krokiety na wigilię w wersji fit. Zapomnij o tłustym posmaku naleśników

Krokiety są jednym z bardziej kalorycznych dań wigilijnych. Na ogół zawierają duże ilości węglowodanów i tłuszczów. Dlatego obciążają układ pokarmowy i często wywołują wiele nieprzyjemnych dolegliwości, takich jak bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia czy uczucie pełności w żołądku. Na szczęście, istnieje patent na to, by zminimalizować ryzyko ich wystąpienia i nieco „odchudzić” świąteczny przysmak. Wystarczy zmodyfikować sposób przyrządzania przekąski. Zobacz, co dokładnie zrobić.

Przepis: Pieczone krokiety z pieczarkami Ta wersja wigilijnej przekąski ma w sobie mniej kalorii niż tradycyjne krokiety. Wypróbujcie nasz przepis. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 12 Składniki 2 szklanki mąki

2 szklanki mleka

6 jajek

łyżkę cukru

4 łyżki oleju roślinnego

szklankę wrzątku

szklankę skrobi

szczyptę soli

bułka tarta

3 cebule

2 kg pieczarek

łyżeczka ostrej papryki

pół łyżeczki pieprzu

łyżeczka słodkiej papryki

olej do smażenia farszu Sposób przygotowania Przygotowanie ciasta na naleśnikiNajpierw roztrzepcie 4 jajka z cukrem i solą. Do powstałej masy dodajcie mleko i olej. Nie przerywajcie mieszania. Następnie wrzućcie do miski skrobię i wlejcie wrzątek. Połączcie ze sobą wszystkie składniki. Nie zapomnijcie o mące. Całość jeszcze raz wymieszajcie (by pozbyć się wszystkich grudek) i odstawcie ciasto do lodówki na 30 minut. Przykryjcie miskę lnianą ściereczką lub owińcie naczynie folią. Dzięki temu zapachy z chłodziarki nie przedostaną się do masy naleśnikowej, a ciasto „odpocznie” i nabierze odpowiedniej konsystencji. Przygotowanie farszuObierzcie cebule z łupin, pokrójcie je w drobną kostkę. Oczyśćcie pieczarki i zetrzyjcie na tarce z drobnymi oczkami. Podsmażcie składniki na patelni, na niewielkiej ilości tłuszczu do momentu aż cebula się zarumieni, a woda z pieczarek całkowicie odparuje. Pod koniec duszenia warzyw i grzybów dodajcie przyprawy. Przygotowanie krokietówWyjmijcie patelnię z nieprzywierającym dnem, rozgrzejcie ją i usmażcie naleśniki. Ciasto powinno się tylko lekko zarumienić. Nałóżcie farsz. Zawińcie naleśniki z obydwu stron. Obtoczcie je w rozmąconym jajku i bułce tartej. Tak przygotowane połóżcie na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczcie krokiety w temperaturze 200 stopni przez 20 minut.

Błyskawiczne krokiety last minute

Nie macie wiele czasu na świąteczne przygotowania? W takim razie sięgnijcie po przepis na ekspresowe krokiety. W tej recepturze tradycyjne naleśniki zostają zastąpione przez wafle, które można dostać praktycznie w każdym sklepie spożywczym. Ich zastosowanie sprawi, że przygotowanie krokietów zajmie zdecydowanie mniej czasu. Unikniecie etapu przygotowywania ciasta na naleśniki i późniejszego smażenia.

Nie zapomnijcie o jeszcze jednej ważnej kwestii – masę na naleśniki możecie przygotować sobie wcześniej (maksymalnie do dwóch dni). Dzięki temu zaoszczędzicie co najmniej godzinę podczas przygotowań do wigilijnej kolacji. To opcja dla miłośników tradycyjnych, świątecznych smaków. Gotowe ciasto na naleśniki trzeba przechowywać w chłodnym, zaciemnionym miejscu, najlepiej w lodówce. Osobiście polecam przepis na idealne ciasto na krokiety. Naleśniki nie są gumowate i nie rwą się podczas zawijania.

