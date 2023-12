Żydowska penicylina, czyli złoty rosół. Jak zrobić?

Przepisów na złoty rosół, czyli żydowską penicylinę jest wiele, choć różnią się od siebie jedynie szczegółami. W większości z nich bazą rosołu jest dobra, domowa kura, ale goldene jojch można także zrobić w wersji wegetariańskiej i taki przepis znajduje się na stronach Muzeum Historii Żydów Polskich – polin.pl.

Jak zrobić żydowską penicylinę?

Przepis, który można znaleźć na stronach muzeum, to przepis przygotowany przez Malkę Kafkę, która jest autorką cyklu „Żydowska kuchnia z Muzeum Polin”. Malka Kafka to – jak pisze sama o sobie – restauratorka i promotorka dobrego życia, która prowadzi sieć restauracji Tel Aviv Urban Food. Sekretem przepisu na wegetariańską żydowską penicylinę jest długie gotowanie rosołu i przyprawy, które są znane ze swoich zdrowotnych i przeciwzapalnych właściwości: w tym przypadku to przede wszystkim kurkuma oraz goździki.

RADA: Jeśli chcesz ugotować tradycyjną żydowską penicylinę na mięsie drobiowym, postępuj podobnie, jak w przepisie na wegetariański złoty rosół, ale na początku dodaj kurę i opaloną cebulę, a nieco później dodaj same warzywa. Do listy składników po prostu dołącz połowę kury rosołowej. Od polskiego rosołu złoty rosół różni się przede wszystkim dodatkiem innych przypraw.

Taki rosół tradycyjnie podaje się z knedlami z macy. Takie knedle także można zrobić na wiele sposobów. Malka Kafka podaje jeden z najprostszych. Ale np. na stronach Gminy Żydowskiej w Poznaniu można znaleźć zupełnie inną recepturę, już z dodatkiem tłuszczu drobiowego. Według niej należy ubić 4 jajka, dodać 1/4 szklanki wody i dalej ubijać razem. Następnie dodać 3 łyżki wytopionego tłuszczu z kurczaka (można go zebrać z gotowania rosołu – jeśli jest to rosół drobiowy), szczyptę czarnego pieprzu i 1,5 szklanki rozdrobnionej macy. Wszystko trzeba wymieszać i odstawić do lodówki na pół godziny. Po tym czasie formować kulki mokrymi dłońmi i gotować na osolonych wrzątku. W niektórych przepisach zaleca się gotować knedle bezpośrednio w rosole. Co dom, to inna tradycja.

Przepis: Żydowska penicylina Goldene jojch – żydowski złoty rosół z knedlami wg przepisu podanego na stronach Muzeum Historii Żydów Polskich. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni żydowska Czas przygotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 4 Składniki NA ROSÓŁ

1 kg włoszczyzny

1 cebula

3 ząbki czosnku

2-3 gałązki lubczyku

natka pietruszki

¼ łyżeczki kurkumy

5 goździków

5 ziaren ziela angielskiego

3 listki laurowe

5 łyżek oleju

sól, pieprz

NA KNEDLE

1 paczka macy

1/2 – 1 szklanki wody

pęczek natki pietruszki drobno posiekanej

sól Sposób przygotowania Ugotuj rosółDo głębokiego garnka włożyć przeciętą na pół cebulę i przysmażyć. Włożyć obraną włoszczyznę, posypać kurkumą, zalać wodą, dodać sól i pieprz. Doprowadzić do wrzenia i gotować na wolnym ogniu 2 godz. Nie dopuszczać do mocnego gotowania!rnNa końcu dodać posiekaną natkę. Smak wzmocni dodanie świeżego lubczyku pod koniec gotowania. Zrób knedlePrzygotować głębszą miskę, pokruszyć macę i zalewać stopniowo ciepłą wodą, pozwalając, żeby maca wchłaniała wodę. Dodać do macy natkę oraz sól. Wyrobić dobrze ciasto, aż będzie miało konsystencje gęstej pasty. Wstawić pod przykryciem do lodówki, na 30 minut, po tym czasie masa stężeje. Formować mokrymi dłońmi kulki wielkości orzecha włoskiego i wrzucać do dużej ilości gotującej się, lekko osolonej wody. Gotować około 10 minut na wolnym ogniu, wyjmować łyżką cedzakową na półmisek i odstawić na 20-30 minut, aby stężały (można zamrażać).

