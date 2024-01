Ciasto na Trzech Króli od mojej mamy smakuje najlepiej. To przepis na klasyczne galette des rois

Oryginalny przepis na galette des rois pochodzi z Francji. To ciasto francuskie z nadzieniem migdałowym. Gospodynie domowe zwykle ukrywały w nim ziarenko fasoli lub cały migdał. Ten, kto znalazł niespodziankę w swoim kawałku wypieku, był ogłaszany królem i przez cały dzień nosił na głowie papierową koronę, przygotowaną specjalnie na tę okazję. Klasyczny dodatek do galette des rois możecie zastąpić na przykład skórkę pomarańczową lub kawałkiem gorzkiej czekolady. W moim domu nie praktykuje się tej tradycji, ale wy śmiało możecie spróbować. Poszukiwanie ukrytego „skarbu” z pewnością dostarczy waszym bliskim sporo emocji, zwłaszcza tym najmłodszym.

Przepis: Ciasto galette des rois Ciasto galette des rois to idealny przysmak na święto Trzech Króli. Rozpływa się w ustach i znika ze stołu w mgnieniu oka. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Francuska Czas przygotowania 1 godz. Czas gotowania 35 min. Liczba porcji 10 Składniki 2 arkusze gotowego ciasta francuskiego

120 g miękkiego masła

100 g drobnego cukru

3 jajka

150 g mielonych migdałów

szczypta soli

2 łyżeczki ekstraktu z wanilii, pomarańczy lub migdałów (opcjonalnie) Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówWszystkie składniki, poza ciastem francuskim, powinny mieć temperaturę pokojową. Wyjmijcie je z lodówki na godzinę przed przystąpieniem do pracy. Ciasto francuskie powinno być lekko schłodzone, ale nie zamrożone. Przygotowanie nadzienia do ciastaMasło i cukier utrzyjcie w misce na puszystą jednolitą masę. Dodajcie dwa całe jajka, szczyptę soli i wymieszajcie wszystko trzepaczką. Dorzućcie mielone migdały i połączcie składniki do uzyskania gładkiej konsystencji. W tym momencie możecie też dodać ekstrakt z wanilii, pomarańczy lub migdałów. Przygotowanie ciasta do pieczeniaPosmarujcie blachę do pieczenia, tłuszczem na przykład masłem, i oprószcie mąką. Wytnijcie z ciasta dwa okręgi. Ich średnica zależy od tego, jakiej blaszki do pieczenia używacie. Jeden z nich powinien być o centymetr mniejszy od drugiego. Na większy arkusz ciasta wyłóżcie nadzienie, pozostawiając wolne brzegi (ok. 3 centymetry). Możecie ukryć w nadzieniu fasolę, migdał etc. Brzegi ciasta zwilżcie niewielką ilością wody. Połóżcie na nadzienie mniejszy arkusz ciasta. Pozbądźcie się pęcherzyków powietrza i dociśnijcie brzegi, by oba arkusze dobrze się ze sobą skleiły, na przykład za pomocą widelca. Posmarujcie ciasto rozmącanym żółtkiem. Dzięki temu zyska ładny, złocisty kolor. Nakłujcie je w kilku miejscach, aby mogło „oddychać”, a nadmiar wilgoci znalazł ujście. Możecie też zrobić różne wzory, na przykład gwiazdy. Uważajcie, tylko by nie przeciąć ciasta. Pieczenie i podawanie ciastaPieczcie ciasto przez 15 minut w piekarniku nagrzanym do 200 stopni. Potem zmniejszcie temperaturę do 170 stopni i pieczcie przez 20 minut aż się zarumieni. Ciasto możecie przed podaniem obsypać cukrem pudrem.

Po czym rozpoznać dobre ciasto francuskie?

Najlepiej do galette des rois pasuje ciasto francuskie domowej roboty. Jego zrobienie zajmuje jednak trochę czasu. Wymaga też wprawy. Dlatego wiele osób (w tym ja) sięga po gotowy produkt. Po czym poznać, że dany wyrób jest naprawdę dobry. Pierwsza kwestia, na jaką zwracam uwagę to skład ciasta. Im krótszy, tym lepszy. Pamiętajcie, by sprawdzać, czy nie ma w nim cukru, sztucznych substancji słodzących albo barwników. Mąka, masło, sól i woda wystarczą do przygotowania ciasta francuskiego. Pozostałe składniki są w zasadzie zbędne.

