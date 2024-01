Zupa ziemniaczana z tym dodatkiem jest o niebo smaczniejsza i bardziej sycąca. Robię ją już tylko tak

Zupa ziemniaczana jest tradycyjną potrawą, którą je się w wielu polskich domach. Jest smaczna, ale też naprawdę łatwa w przygotowaniu. Podstawowym składnikiem tego aromatycznego dania jest oczywiście ziemniak, który nadaje zupie gęstości oraz wyrazistego smaku. Jeśli jesteście miłośnikami tego warzywa – koniecznie zróbcie też placki ziemniaczana z sycącym dodatkiem lub zapiekankę ziemniaczaną z kiełbasą. Takie dania idealnie sprawdzą się na mroźne, zimowe dni.

Jak zrobić zupę ziemniaczaną, która będzie bardziej sycąca?

Zupa ziemniaczana ze względu na swoją prostotę w przygotowaniu cieszy się naprawdę dużą popularnością. Choć na początku z uwagi na małą ilość składników (którymi są głównie warzywa) może wydawać się mało atrakcyjna jako danie obiadowe, to wystarczy, że zastosujecie jeden trik, a będzie znacznie bardziej sycąca.

Co zrobić, żeby zupa ziemniaczana była bardziej gęsta i treściwa? Dodajcie do niej „wkładkę” w postaci wędzonki. Wtedy taką potrawą naje się każdy. Dodanie wędzonki do zupy to doskonały sposób, aby wzbogacić jej smak i nadać jej charakterystyczny aromat. Wędzone żeberka, boczek lub kiełbasa sprawią, że będzie ona znacznie smaczniejsza. Wędzonka nada zupie delikatny, dość charakterystyczny posmak, który doskonale komponuje się z różnymi składnikami, w tym między innymi z ziemniakami.

Jak zrobić zupę ziemniaczaną z wędzonką? Prosty przepis

Zupa ziemniaczana to doskonała propozycja na zimowy obiad – świetnie rozgrzeje i doda siły na resztę dnia. Nie będziecie też musieli spędzać wielu godzin w kuchni, ponieważ robi się ją dość szybko.

Przepis: Zupa ziemniaczana z wędzonką Ta zupa jest nie tylko smaczna, ale nasyci też nawet największe głodomory. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 4 Składniki kawałek selera

1 por

2 cebule

3 marchewki

2 pietruszki

700 g wędzonych żeberek

kawałek surowego, wędzonego boczku

sól, pieprz, ziele angielskie, liście laurowe

700 g ziemniaków Sposób przygotowania Ugotujcie wywarNajpierw ugotujcie wywar. Podzielcie wędzone żeberka na części i zalejcie wodą. Zagotujcie je na wolnym ogniu, a gdy zobaczycie, że zbiera się piana – usuńcie ją i dodajcie ziele angielskie oraz liście laurowe, ale też pokrojone warzywa (poza cebulą i ziemniakami). Całość gotujcie na wolnym ogniu do momentu, aż mięso będzie miękkie. Przygotujcie pozostałe składnikiObierzcie ziemniaki i pokrójcie je w kostkę. Następnie posiekajcie cebulę oraz boczek. Boczek wytopcie (zróbcie to na głębokiej patelni), a później dodajcie ziemniaki oraz cebulę. Taką mieszankę smażcie przez około 5 minut. Jeśli będzie taka potrzeba – możecie dodać łyżkę masła. Ugotujcie zupę ziemniaczanąGdy całość będzie już podsmażona – zawartość patelni przełóżcie do garnka. Całość gotujcie przez około 15 minut. Zupę doprawcie przyprawami i gotujcie jeszcze przez chwilkę.

Przyrządzając zupę ziemniaczaną, warto pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim zadbajcie o to, by wszystkie warzywa były naprawdę dokładnie umyte. Jeśli jesteście zwolennikami kremowych konsystencji – możecie też przygotować zupę krem. Wystarczy, że zblendujecie całość. Taki krem warzywny możecie wtedy zaserwować na przykład z chipsami bekonowymi lub grzankami.

Co jeszcze dodać do zupy ziemniaczanej?

Dobrym pomysłem jest też wzbogacenie tradycyjnego przepisu na to danie o inne składniki. Nie chodzi jedynie o wędzonkę. Kartoflanka w tradycyjnej odsłonie jest naprawdę smaczna, jednak warto dorzucić do niej też kiszoną kapustę, seler, marchew czy paprykę – nabierze wtedy jeszcze więcej wyrazistego smaku. Ciekawym i bardzo oryginalnym dodatkiem do niej są także grzyby lub suszone śliwki. Żeby zupa była bardziej treściwa, możecie dodać do niej również kawałki ugotowanego wcześniej kurczaka. Pamiętajcie też o przyprawach – tymianek, majeranek czy liść laurowy sprawdzą się idealnie.

