Surówka z kapusty kiszonej z 1 niecodziennym dodatkiem. Zachwyciłam się tym połączeniem

Surówka z kapusty kiszonej to klasyk na polskich stołach. Jest to obowiązkowy dodatek do ryby, ale nie tylko. Świetnie pasuje również do dań mięsnych lub na przykład klusek śląskich. Kiszona kapusta z uwagi na swój charakterystyczny, kwaskowaty smak idealnie komponuje się z marchewką, ale okazuje się, że nie tylko. Jeśli dorzucicie do niej jeden, bardzo niestandardowy dodatek – stanie się jeszcze smaczniejsza.

Co dodać do surówki z kapusty kiszonej, żeby była jeszcze smaczniejsza?

Jeśli macie ochotę spróbować surówki z kiszonej kapusty w zupełnie nowej odsłonie – koniecznie dodajcie do niej odrobinę bazylii. Choć ta przyprawa kojarzy nam się głównie z zupą pomidorową, to wspaniale komponuje się również z kapustą kiszoną. Dodatek ten sprawi, że nabierze ona zupełnie nowego wymiaru – bazylia świetnie „podkręci” jej smak, ale nada też świeżości, lekkości i niecodziennego aromatu.

Wystarczy, że wrzucicie 2-3 listki tej przyprawy. Poza bazylią i klasycznymi składnikami, jakie dodaje się do tej surówki, możecie pokusić się o dorzucenie do niej także kawałka drobno pokrojonego pora, selera, ale też odrobinę cebuli czy jabłko. Jeżeli macie ochotę na bardziej niestandardowe dodatki – wykorzystajcie kapary, rodzynki lub orzechy. Ciekawym pomysłem jest dodanie też ogórków kiszonych, pieczonych buraków, szczypiorku, kurkumy lub kminku. Spróbujcie nieco poeksperymentować i znaleźć swoje ulubione połączenie.

Jak zrobić surówkę z kiszonej kapusty bez oleju?

Surówkę z kiszonej kapusty możecie przygotować również bez dodawania do niej grama oleju. W jaki sposób to zrobić? Wystarczy, że dodacie do niej śmietanę. To połączenie jest naprawdę doskonałe. Będzie też ciekawym urozmaiceniem klasycznej wersji tej surówki. Już kilka łyżek nabiału całkowicie zmieni smak popularnej kiszonki. Jest to świetna opcja dla osób, które nie mają w swojej kuchni akurat oleju lub po prostu mają ochotę spróbować nowych smaków. Na pół kilograma kapusty należy użyć około 100 gramów śmietany 18-procentowej.

Dlaczego warto jeść surówkę z kapusty kiszonej?

Ta surówka nie tylko smakuje wyśmienicie, ale także dostarcza organizmowi korzystnych bakterii probiotycznych, wspomagających trawienie. Dodatkowo kapusta kiszona jest źródłem witaminy C, która wspiera układ odpornościowy. Taka surówka jest też doskonałym dodatkiem do posiłku dla osób, które są na diecie – z powodzeniem zastąpi różnego rodzaju sałatki lub surówki, które mają w swoim składzie wysokokaloryczne produkty, takie jak na przykład majonez. Jej przygotowanie jest proste, co sprawia, że stanowi szybki i smaczny sposób na wzbogacenie codziennej diety. Jeśli nie jesteście zwolennikami surówek – możecie zrobić też sok z kiszonej kapusty.

