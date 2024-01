Znalazłam sposób na obłędnie miękkie mięso w gulaszu. Wystarczą 2 łyżki popularnego produktu

Sekretem idealnego gulaszu jest pyszne mięso. Co zrobić, by zmiękło znacznie szybciej? Jest na to prosty i bardzo tani sposób. Niektórzy nawet nie będą musieli wychodzić do sklepu.

Gulasz to popularne danie, które charakteryzuje się bogatym smakiem i aromatem, a jego kluczowym składnikiem jest duszone mięso, najczęściej wieprzowe lub wołowe. Przyrządza się je w sosie z dodatkiem cebuli, papryki, pomidorów i przypraw, takich jak pieprz, papryka wędzona czy ziele angielskie. Często dodaje się także takie warzywa jak ziemniaki czy marchewka, dzięki czemu potrawa smakuje jeszcze lepiej. Gulasz można podawać na przykład z kluskami śląskimi lub plackami ziemniaczanymi. Co zrobić, by mięso w gulaszu szybciej zmiękło? W pysznym gulaszu najważniejsze jest mięso – musi być świeże i dobrej jakości. Wystarczy je pokroić, odpowiednio doprawić i mieszać od czasu do czasu na patelni. Cały proces, jakim jest duszenie mięsa, trwa jednak dość długo. Nie można go skrócić, ponieważ wtedy mięso będzie niesmaczne. Jeżeli jednak zastosujecie prosty trik – całość przebiegnie znacznie szybciej, niż według klasycznej metody. Mięso na koniec będzie miękkie, kruche i rozpływające się w ustach. Co dokładnie należy zrobić? Wystarczy, że dodacie odrobinę płynu, który większość z was ma w swojej szafce kuchennej. Chodzi o ocet jabłkowy – zawarty w nim kwas sprawi, że soki nie będą wypływać z kawałków mięsa. W ten sposób zacznie się ono gotować w środku, przez co szybciej zmięknie. Ten trik możecie wykorzystać przy każdym rodzaju mięsa – sprawdzi się przy wieprzowinie, wołowinie, jak i drobiu. Gdy podsmażycie na patelni mięso już z obu stron – wlejcie wtedy 2-3 łyżki octu jabłkowego. Całość wymieszajcie i duście na małym ogniu do momentu, aż zapach octu przestanie być wyczuwalny. Wtedy dodajcie pozostałe składniki gulaszu. Inne patenty na pyszne mięso w gulaszu Żeby mięso w gulaszu było obłędnie smaczne i mięciutkie, możecie skorzystać też z triku, który stosują doświadczone gospodynie domowe. Chodzi o dodanie do gotującej się potrawy łyżki wódki lub spirytusu. Alkohol sprawi, że mięso będzie cudownie miękkie, ponieważ tkanka łączna szybciej się rozpadnie. Podobny efekt uzyskacie, jeśli dodacie do mięsa odrobinę czerwonego wina lub szczyptę cukru. Niektórzy korzystają też z bardziej niestandardowych sposobów i wlewają sok z ananasa lub nawet odrobinę miąższu z tego owocu. Enzymy zawarte w ananasie przyspieszają rozkład białek w mięsie, dlatego szybciej staje się ono kruche. Czytaj też:

