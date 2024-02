Pomysł na jednogarnkowy obiad z kiełbasą. Sporo zaoszczędzicie, a będzie szybko i smacznie

Zdarzają się takie dni, że nie mamy siły albo po prostu czasu, żeby gotować danie na obiad, które jest skomplikowane i pracochłonne. Wtedy idealnie sprawdzą się potrawy jednogarnkowe – proste, szybkie. Ich dużą zaletą jest również to, że są tanie. Można je przygotować niemal ze wszystkiego, w duchu „zero waste”, robiąc po prostu przegląd lodówki. Dzięki temu nic się nie zmarnuje, a wy będziecie mieć pyszny obiad niskim kosztem.

Przepis na pyszny obiad jednogarnkowy z kiełbasą

Ciekawy pomysł na taki właśnie posiłek, czyli obiad jednogarnkowy, podał Tomasz Strzelczyk – opublikował go w jednym ze swoich filmów na kanale w serwisie YouTube. Do jego przygotowania będziecie potrzebować tylko jednej kiełbasy oraz warzyw. Możecie wykorzystać ziemniaki, paprykę, marchewkę, cebulę, ale jeśli w waszej lodówce są też inne składniki – śmiało eksperymentujecie. Jest to taki rodzaj potrawy, którą naprawdę ciężko zepsuć.

Przepis: Danie jednogarnkowe z kiełbasą Jeśli raz spróbujcie tego dania, to gwarantujemy, że będzie często pojawiać się na waszych stołach. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 kiełbasa

4 ziemniaki

1 czerwona papryka

słodka papryka mielona

kurkuma

1 cebula

1 marchewka

pół cukinii

sól

pieprz Sposób przygotowania Krojenie i mieszanieNajpierw pokrójcie kiełbasę w kostkę. Wrzućcie ją na patelnię, a następnie podgrzejcie. W momencie, gdy zacznie wytapiać się z niej tłuszcz – dodajcie cebulę pokrojoną w kostkę. Po chwili dorzućcie również posiekaną marchewkę, paprykę oraz pokrojone ziemniaki i cukinię. DuszenieDodajcie sproszkowaną słodką paprykę, kurkumę, sól i pieprz (łyżeczkę lub więcej, w zależności od waszych upodobań). Jeśli macie ochotę – możecie dodać też 2 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę. Całość wymieszajcie. Na patelnię wlejcie tyle wody, żeby przykrywała wszystkie składniki. Całość doprowadźcie do wrzenia, przykryjcie pokrywką, zmniejszcie ogień i duście przez około pół godziny.

Inne pomysły na dania jednogarnkowe

Dania jednogarnkowe to potrawy, w których wszystkie składniki lądują w jednym garnku i nie ma potrzeby podawania ich na przykład z sałatką czy kopytkami. Propozycji na takie szybkie obiady jest naprawdę mnóstwo. Doskonałym pomysłem na taki obiad są różnego rodzaju gulasze. Musicie kupić tylko mięso dobrej jakości – to podstawa tego, by potrawa wyszła smaczna. Sprawdźcie też, jak zmiękczyć mięso do gulaszu – jeden patent sprawi, że naprawdę będzie się ono rozpływać w ustach. Do tego dodajcie swoje ulubione dodatki i duście całość przez kilka godzin.

Nie musicie ograniczać się do tradycyjnej wersji tej potrawy – warto przygotować też meksykańskie chilli con carne lub gulasz węgierski, który składa się z mięsa, cebuli i papryki. Takie potrawy są łatwe w przyrządzeniu, a do tego pożywne i syte. Świetnie sprawdzi się też kaszotto, czyli danie jednogarnkowe, którego bazą jest kasza gryczana. Pysznym daniem jednogarnkowym jest również forszmak, który przygotowuje się na kilku rodzajach mięsa z dodatkiem boczku, kiełbasy i warzyw.

Patenty na szybsze gotowanie obiadów

Wiele osób marzy o tym, by nie stać godzinami w kuchni. Takie ułatwienie sobie życia i zaoszczędzenie czasu jest możliwe, jeśli podejdziecie do gotowania w nieco bardziej kreatywny sposób. Jest kilka sprytnych patentów, które możecie wykorzystać. Jeden polega na tym, by gotować kilka potraw jednocześnie. Jeśli macie już kupione produkty na poszczególne potrawy, które zamierzacie gotować w ciągu danego dnia lub kilku następnych – nie rozbijajcie tego na oddzielne części. W jednym garnku możecie ugotować w osobnych woreczkach kaszę, makaron czy ryż. Z kolei w piekarniku na różnych poziomach możecie jednocześnie przygotować na przykład kurczaka i dodatki warzywne. Jeśli dodatkiem do obiadu są ziemniaki – zdecydujcie się na wersję pieczoną, wtedy też możecie umieścić je na kolejnym poziomie piekarnika.

