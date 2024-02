Ta pasta do kanapek jest lepsza niż wszystkie sklepowe gotowce. Poleciła mi ją dietetyczka

Długo szukałam pomysłu na pastę do kanapek. Smarowidła, które stosowałam do tej pory, po prostu mi się przejadły. Chciałam spróbować czegoś nowego. Znajoma dietetyczka poleciła mi pastę z czerwonej fasoli. To był strzał w dziesiątkę. Pokochałam ten przepis.

Pasta z czerwonej fasoli stała się jedną z moich ulubionych. Jest niezwykle pożywna. W dodatku smakuje obłędnie i robi się ją w ekspresowym tempie. Wystarczy kilka minut i pasta do kanapek gotowa. To idealna opcja dla zapracowanych lub tych, którzy nie lubią spędzać w kuchni dużo czasu. Jeśli raz jej spróbujecie, nie kupicie już żadnego sklepowego gotowca. Przepis: Pasta z czerwonej fasoli To idealne smarowidło do chleba. Pyszne, pożywne i szybkie w przygotowaniu. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 puszka czerwonej fasoli

15 g koncentratu pomidorowego

1 cebula

szczypta w wędzonej papryki

sól

pieprz Sposób przygotowania Przygotowanie pastyObierzcie cebulę i pokrójcie ją na mniejsze kawałki. Odcedźcie fasolę z zalewy. Rozgniećcie ją w misce i połączcie ją z pozostałymi składnikami. Całość powinna utworzyć gładką masę Podawanie pastyPodawajcie pastę razem z pieczywem. Możecie eksperymentować ze składem pasty. Dodać do niej nie tylko wędzoną paprykę, ale również inne przyprawy, na przykład kminek, suszoną kolendrę, oregano czy kumin rzymski. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Dlaczego pasta z czerwonej fasoli to dobry pomysł? Czerwona fasola to bardzo wartościowy produkt. Zawiera wiele mikro- oraz makroelementów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ma w swoim składzie między innymi molibden, mangan, miedź, kwas foliowy, fosfor, potas oraz witaminy z grupy B. Związki te uczestniczą w przemianach tłuszczu. Wpływają pozytywnie na pracę układu krążenia, a także układu nerwowego. Poprawiają pamięć i koncentrację. Pasta z czerwonej fasoli jest też cennym źródłem białka i błonnika. Te składniki wspomagają pracę układu pokarmowego. Zapewniają uczucie sytości, a jednocześnie wspierają metabolizm. W efekcie przemiana materii następuje szybciej. Już niewielka porcja smarowidła zaspokaja głód. Dzięki niej można więc łatwiej ograniczyć liczbę przyswajanych kalorii, co sprzyja zrzucaniu nadprogramowych kilogramów. Czytaj też:

