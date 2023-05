Pasta kanapkowa z siemienia lnianego. Sprawdzony przepis na zdrowy dodatek do pieczywa

Siemię lniane to przede wszystkim cenne źródło kwasów omega-3 i błonnika. Tylko w jednej łyżce siemienia znajdują się 3 g błonnika, a to pokrywa dzienne zapotrzebowanie w około 10 procentach. Siemię lniane zawiera także witaminy z grupy B, witaminę E, fosfor, wapń, magnez, potas, cynk, mangan i selen.

Jak zrobić pastę kanapkową z siemienia lnianego?

Pasta z siemienia lnianego jest bardzo prosta i szybka w przygotowaniu. Siemię lniane jest jej podstawą, ale ważne są też dodatki. Suszone pomidory i czosnek dadzą charakterystyczną nutę smakową, ale istotny jest też dodatek słonecznika i orzechów nerkowca (można te składniki stosować razem, albo wymiennie i np. dać same nerkowce).

Kluczowe jest zalanie ziaren i orzechów ciepłą wodą i odczekanie, aż siemię lniane wchłonie część płynu. Potem wystarczy wszystkie składniki zblendować. Można zrobić gładką, kremową pastę (wtedy warto dodać więcej oliwy lub wody) albo gęstą, z wyczuwalnymi kawałkami ziaren i pomidorów. Ze składem pasty warto eksperymentować. Nie lubisz suszonych pomidorów? Pastę na bazie z siemienia, słonecznika i orzechów zrobisz dodając zamiast pomidorów np. fasolkę z puszki albo pieczoną paprykę.

Jak jeść pastę z siemienia lnianego?

Pasta z siemienia lnianego idealnie sprawdzi się na kanapkach. My polecamy położyć na kanapki z pastą z siemienia ogórka kiszonego lub konserwowego, albo świeże pomidory i cebulkę. Pasta będzie pasowała także do grzanek, ale może być również nadzieniem do naleśników (wtedy warto je podać z ziołowym sosem jogurtowym) czy do ciasta francuskiego. Domową pastę z siemienia lnianego można przełożyć do czystego słoika i przechowywać w lodówce kilka dni.

Przepis: Pasta kanapkowa z siemienia lnianego z suszonymi pomidorami Pełna błonnika pasta do kanapek, grzanek i naleśników. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Wegańska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki pół szklanki siemienia lnianego

3-4 łyżki ziaren słonecznika

garść orzechów nerkowca

pół szklanki wody

10-12 suszonych pomidorów z oleju

1-2 ząbki czosnku

2 łyżeczki octu jabłkowego lub soku z cytryny

sól, pieprz Sposób przygotowania Uszykuj składnikiZiarna słonecznika upraż na złoto na suchej patelni. Do kielicha blendera wrzuć siemię lniane, słonecznik i orzechy nerkowca. Zalej mocno ciepłą wodą i odstaw na ok. 10 minut. W tym czasie posiekaj czosnek i pokrój pomidory. Zrób pastęDo namoczonych ziaren i orzechów dodaj ocet, sól, pieprz, czosnek i pomidory i zmiksuj wszystko na pastę. Jeśli jest zbyt gęsta, dodaj oliwę z pomidorów lub odrobinę wody.

