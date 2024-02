Proste ciasto bananowe, które zawsze się udaje. Nie popełnij tego błędu podczas kupowania bananów

Wilgotne ciasto bananowe to idealny dodatek do popołudniowej kawy. Doskonale sprawdza się również jako zdrowa przekąska na drugie śniadanie do szkoły lub pracy. Ja zawsze robię ciasto bananowe z podwójnej porcji składników, bo bardzo szybko znika ze stołu. Na wierzchu ciasta układam pokrojone w paski banany (oczywiście możesz pokroić je w plasterki). Jeżeli chcesz upiec pyszne ciasto bananowe, to poszukaj w sklepie bardzo dojrzałych bananów, na których skórce widoczne są brązowe plamki.

Ciasto bananowe możesz przygotować bez użycia miksera – wystarczy wszystkie składniki wymieszać łyżką do uzyskania jednolitej konsystencji. Jajka wyjmij wcześniej z lodówki i ogrzej do temperatury pokojowej.

Przepis: Ciasto bananowe Mój przepis na ciasto bananowe zawiera składniki do formy tzw. keksówki o wymiarach 30 cm x 7 cm x 11 cm. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Amerykańska Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 50 min. Liczba porcji 10 Składniki 2 szklanki mąki pszennej

4 banany

1/2 szklanki cukru brązowego

1/2 kostki masła

2 jajka

sól

1 łyżeczka sody oczyszczonej Sposób przygotowania Przygotowanie ciastaMasło roztop w rondelku na palniku lub w kąpieli wodnej i pozostaw do ostygnięcia.rnObrane ze skórki banany rozgnieć widelcem w dużej misce.rnDo rozgniecionych bananów dodaj ostudzone masło.rnW mniejszej misce lekko roztrzep jajka z cukrem i dodaj je do bananów z masłem.rnDo drugiej miski przesiej mąkę z sodą oczyszczoną oraz szczyptą soli. Stopniowo dodawaj suche składniki do mokrych składników i mieszaj łyżką lub rózgą kuchenną. Gotowe ciasto powinno mieć jednolitą, gładką konsystencję. Jeżeli używasz przejrzałych bananów i ciasto jest bardzo słodkie, możesz dodać 1 łyżeczkę soku z cytryny. PieczenieFormę keksówkę wyłóż papierem do pieczenia. Piekarnik nagrzej do 170-175 stopni Celsjusza (góra-dół, bez termoobiegu).rnPrzełóż ciasto do formy. Wyrównaj jego wierzch za pomocą łyżki lub uderz kilka razy wypełnioną ciastem formą o blat. Na wierzchu ciasta możesz ułożyć plasterki dodatkowego banana.rnWstaw formę z ciastem do piekarnika i piecz około 50-60 minut. Sprawdź, czy ciasto jest upieczone, robiąc test suchego patyczka.

Rada: dzięki słodyczy owoców można zmniejszyć ilość dodawanego do ciasta cukru. Co więcej, dojrzałe, soczyste banany wpływają na konsystencję gotowego wypieku, który jest bardzo wilgotny. Jeżeli dodasz do ciasta bananowego niedojrzałe banany, to wyjdzie suche i niesmaczne. Do ciasta bananowego najlepiej wybrać drobny cukier brązowy, ale możesz zastąpić go cukrem białym. Możesz również zmniejszyć ilość cukru bądź zastąpić go 3 łyżkami naturalnego miodu. Do ciasta – wedle uznania –możesz dodać kilka kropli ekstraktu waniliowego lub 1 łyżeczka cukru z prawdziwą wanilią.

Gotowe ciasto bananowe wyjmij z piekarnika i pozostaw w formie do ostygnięcia. Zimne ciasto możesz posypać cukrem pudrem lub udekorować lukrem.

