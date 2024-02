Kuzyn zaserwował mi holenderskie naleśniki. Dawno nie jadłam czegoś tak pysznego

Nazwa holenderskie naleśniki pochodzi od angielskich słów dutch baby pancakes, które w dosłownym tłumaczeniu znaczą tyle, co holenderskie naleśnikowe dziecko. Wbrew pozorom ten deser nie wywodzi się wcale z Królestwa Niderlandów. Najprawdopodobniej powstał w Stanach Zjednoczonych. Jedna kwestia nie ulega wątpliwości – nie sposób przejść obojętnie obok tych placuszków. Urzekają wyglądem i zapachem, a ich smak na długo zapisuje się w pamięci. Sprawdźcie sami.

Przepis: Holenderskie naleśniki Te naleśniki świetnie sprawdzą się zarówno na deser, jak i na śniadanie. Są aromatyczne, puszyste i obłędnie pyszne. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Amerykańska Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 1 Składniki 70 g mąki

2 jajka

250 ml mleka

15 cukru

10 g ekstraktu z wailii

40 g masła

30 ml soku z cytryny Sposób przygotowania Przygotowanie naleśnikówMleko, jajka, cukier i ekstrakt z wanilii ubijcie na gładką masę. Dodajcie mąkę. Połączcie wszystkie składniki i przelejcie ciasto przez sito. Pieczenie naleśnikówWstawcie patelnię do zimnego piekarnika i rozgrzejcie go do 180 stopni (włączcie, funkcję termoobiegu). Gdy osiągnie wymaganą temperaturę poczekajcie jeszcze 10 minut i wyjmijcie patelnię z piekarnika (koniecznie użyjcie rękawic). Rozprowadźcie równomiernie masło na patelni i wylejcie na nią ciasto. Gorąca patelnię włóżcie z powrotem do piekarnika i pieczcie naleśniki przez około 20 minut.

Z czym podawać „holenderskie naleśniki”?

Holenderskie naleśniki można serwować z wieloma różnymi składnikami. Dobrze sprawdzają się m.in.: syrop klonowy, miód, jogurt, cukier puder, polewa czekoladowa lub owocowa oraz ulubione owoce (np. borówki, maliny, jagody, banany czy jabłka). Wszystko zależy tak naprawdę od waszej weny i preferencji smakowych. Jeśli jesteście na diecie i zależy wam na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów, zrezygnujcie z tuczących sosów i dodatkowych porcji cukru. Postawcie na naturalne źródła słodyczy.

Przygotowanie „holenderskich naleśników” – wskazówki

Do przygotowania naleśników dutch baby wykorzystajcie naczynia, które równomiernie rozprowadzają ciepło (na przykład żeliwną patelnię). Pieczcie placuszki do momentu aż nabiorą złotobrązowego koloru. Jeśli nie macie piekarnika z termoobiegiem, nagrzejcie urządzenie do 200 stopni Celsjusza. Ciasto najpierw wyrośnie, a potem opadnie. To naturalne zjawisko i nie oznacza, że deser się nie udał. Warto robić go razem z całą rodziną. Wspólne gotowanie może sprawić wiele radości, zwłaszcza dzieciom.

