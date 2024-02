Zrobiłam genialne ziemniaczki z przepisu Tomka Strzelczyka. Trik z blachą mnie zszokował

Pieczone ziemniaczki to pyszna przekąska, która cieszy się dużą popularnością na całym świecie. Aromatyczne i chrupiące, idealnie nadają się jako dodatek do różnorodnych dań głównych lub jako samodzielna przekąska. Przygotowanie ich jest proste – wystarczy obrać ziemniaki, pokroić je na kawałki, posmarować oliwą lub innym ulubionym tłuszczem, doprawić według własnego gustu oraz upiec w piekarniku aż do uzyskania złocistego koloru i chrupiącej skórki. Kluczową rolę odgrywają tutaj jednak dodatki i użyte przyprawy.

Patent Tomka Strzelczyka na pyszne pieczone ziemniaczki

Swój patent na przygotowanie pieczonych ziemniaków zaprezentował też Tomasz Strzelczyk, czyli kucharz, którego przepisami inspirują się miliony Polaków. To, co robi, zazwyczaj jest nie tylko smaczne, ale też naprawdę łatwe w przygotowaniu. Na jednym z nagranych filmów na YouTube Tomasz Strzelczyk pokazał, jak przyrządza pieczone ziemniaki. Te przygotowane według jego receptury mają cudownie chrupiącą skórkę, za to w środku są delikatne i bardzo kremowe. Żeby osiągnąć świetny efekt, kucharz wcale nie sięga po wiele składników, lecz zdecydowanie stawia na klasykę, czyli odpowiednie przyprawy i odrobinę masła.

Przepis: Pieczone ziemniaczki Pieczone ziemniaczki zrobione według przepisu Tomka Strzelczyka nie mają sobie równych. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 kg ziemniaków

20 g masła

kilka gałązek rozmarynu

szczypta słodkiej papryki

szczypta soli

5 ząbków czosnku Sposób przygotowania GotowanieNajpierw obrane ziemniaki przekrójcie na pół, następnie wrzućcie je do garnka, zalejcie wodą i posypcie odrobiną soli. Gotujcie je do momentu, aż zmiękną. Przygotowanie blachyGdy ziemniaki będą się gotować, wylejcie na blachę odrobinę oleju, połóżcie rozmaryn i kilka ząbków czosnku. Rozgrzejcie blachę w piekarniku. Przed położeniem ziemniaków zdejmijcie czosnek i rozmaryn. OdcedzanieOdcedźcie ziemniaki i zostawcie je na chwilę do ostygnięcia. PieczeniePołóżcie ziemniaki na blaszce, posypcie je słodką papryką, dodajcie masło i wstawcie do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza. Pieczcie do momentu, aż ziemniaki będą apetycznie zarumienione.

Co zrobić, żeby pieczone ziemniaki zachwycały smakiem? Ciekawy trik

Tomasz Strzelczyk zdradził też swój trik na to, by takie ziemniaczki po upieczeniu dosłownie rozpływały się w ustach, a przy tym były doskonale aromatyczne. Chodzi o wlanie na blachę odrobiny oleju, a następnie wrzucenie rozmarynu i rozgniecionych ząbków czosnku. Musicie pamiętać, żeby zmiażdżyć wcześniej czosnek. Jest to bardzo istotne, ponieważ dzięki temu warzywo szybciej uwolni swój aromat. Na sam koniec szykowania blaszki do pieczenia ziemniaków wysypcie na nią jeszcze odrobinę soli.

Gdy już lekko rozgrzejecie blachę w piekarniku (jeszcze przed ułożeniem na niej cząstek ziemniaków), wyjmijcie ją jeszcze na chwilę i pozbierajcie czosnek oraz rozmaryn. W ich miejsce poukładajcie ziemniaki i rozpocznijcie ich pieczenie. Jeśli macie ochotę na więcej kuchennych eksperymentów, to wypróbujcie szwedzki przepis na pieczone ziemniaki.

O czym pamiętać przy pieczeniu ziemniaków?

Ziemniaki same w sobie charakteryzują się dość mdłym smakiem. Bardzo ważne jest więc, żeby używać odpowiednich przypraw. Tutaj pole do eksperymentu jest naprawdę duże – idealnie sprawdzi się wędzona papryka, czosnek, ale też kminek. Najlepsze do upieczenia będą ziemniaki typu B. Są najbardziej uniwersalne w kuchni, a ich miąższ jest zwarty, dzięki czemu ziemniaczki nie będą się rozsypywać po upieczeniu. Dobrym pomysłem jest lekkie obgotowanie ziemniaków przed pieczeniem. Jeśli nie chcecie jednak tego robić, to pokrójcie ziemniaki na mniejsze części. Żeby ułatwić sobie pracę koniecznie sprawdźcie, jak w ekspresowym tempie obrać ziemniaki.

