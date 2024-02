Wielu Polaków nie używa tego oleju w kuchni, a szkoda. To skarbnica cennych właściwości

Por to popularny składnik sałatek i zup. Niewiele osób wie, że można wykorzystać to warzywo do zrobienia nietypowej wersji oleju. Jej przygotowanie nie wymaga dużego wysiłku. Bez trudu poradzisz sobie z tym zadaniem, a przy okazji sporo zaoszczędzisz.

Olej z porem ma cenne właściwości. Zawiera wiele witamin i minerałów, między innymi: potas, wapń, fosfor, sód, żelazo i magnez. Ma w swoim składzie inulinę, która jest uznawana za naturalny prebiotyk. Wpływa korzystnie na pracę układu pokarmowego, usprawnia perystaltykę jelit i wzmacnia odporność organizmu. Jest źródłem antyoksydantów. Związki te unieszkodliwiają wolne rodniki i przeciwdziałają przedwczesnemu starzeniu się komórek. Zmniejszają też ryzyko wystąpienia wielu chorób, na przykład miażdżycy, udaru czy schorzeń nowotworowych. W dodatku olej porowy reguluje ciśnienie tętnicze krwi, obniża poziom „złego cholesterolu”. Wspiera układ sercowo-naczyniowy. Wywiera pozytywny wpływ na układ nerwowy. Jednocześnie jest produktem niskokalorycznym – 100 mililitrów dostarcza zaledwie 29 kcal. Może więc być bez przeszkód spożywany przez osoby na diecie redukcyjnej. Niestety w Polsce rzadko sięgamy po olej porowy. Po części dzieje się tak przez to, że mało kto o nim słyszał. Z drugiej strony barierą może być jego cena. Produkt kupiony w sklepie to spory wydatek. Ceny butelki o pojemności 250 mililitrów zaczynają się od około 30 złotych. Dlatego, chcąc korzystać z cennych właściwości oleju z porem, warto zrobić go w domu. Jak zrobić olej z porem w domu? Do zrobienia oleju z porem wystarczą dwa składniki. Przygotuj też blender, gazę, sitko, miskę garnek i słoik lub buteleczkę. Cały proces jest bardzo prosty, choć wymaga czasu i cierpliwości. Ze 100 gramów liści pora uzyskasz około 40 mililitrów oleju. Choć wiele zależy od jakości samego warzywa. Przepis: Olej porowy Olej porowy jest stosunkowo łatwy w przygotowaniu. Możesz dodać go do zup, sałatek, a także zapiekanek czy sosów. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 1 Składniki 150 ml oleju roślinnego

100 g liści z pora Sposób przygotowania Przygotowanie poraUmyj i osusz pora. Pokrój zielone części warzywa na mniejsze części i wrzuć je do blendera. Dodaj olej i zmiksuj całość na gładką masę. Następnie przelej powstałą miksturę do garnka i podgrzewaj ją do momentu aż na powierzchni płynu pojawią się bąbelki. Przecedź mieszankę na gazie. Poczekaj aż wycieknie z niej cały olej. Może to zająć godzinę. Przygotowanie olejuPowstały olej przelej do rękawa cukierniczego i poczekaj aż się rozwarstwi. Gdy woda zbierze się na dole, odetnij końcówkę rękawa i wylej płyn. Olej przelej do osobnego naczynia. Jak przechowywać i wykorzystać olej porowy? Olej z porem należy trzymać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w chłodnym, ciemnym miejscu z dala od światła słonecznego, na przykład w lodówce. Najlepiej wykorzystać go w ciągu 7-14 dni. Można nim polać mięso, makaron, kaszę lub ryż. Świetnie sprawdzi się również jako składnik dressingu do sałatek, a nawet majonezu. Ma ciekawy zielony kolor i niecodzienny smak. Czytaj też:

