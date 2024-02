Nie kupuję już tego cukru. Robię go sama w wersji dla osób chorych na cukrzycę i insulinooporność

Cukier waniliowy to jeden z tych produktów, którego nie może zabraknąć w mojej kuchni. Jeszcze do niedawna kupowałam go w sklepie. Wszystko się zmieniło, gdy znajoma dietetyczka poleciła mi przepis na tę przyprawę w wersji fit. Nie przypuszczałam, że jej zrobienie jest takie proste.

Cukier waniliowy znajduje bardzo szerokie zastosowanie. Stanowi nieodzowny składnik różnego rodzaju kremów i ciast. Sprawia, że słodkości zyskują jeszcze lepszy smak i aromat. Ma jednak pewną wadę – jest dość kaloryczny. Na szczęście znajoma dietetyczka podpowiedziała mi co zrobić, by przygotować przyprawę w mniej tyczącej wersji. Zobaczcie, jak „odchudziłam” cukier waniliowy. Przepis: Fit cukier wanliowy To świetna przyprawa do słodkich deserów. Zrobicie ją w błyskawicznym tempie. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 min. Czas gotowania 1 min. Liczba porcji 20 Składniki 100 g ksylitolu

laska wanilii Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówNajpierw podzielcie laskę wanilii na mniejsze części. Nie musicie wyjmować ziarenek. Wrzućcie poszczególne kawałki do kielicha blendera. Wsypcie do niego ksylitol. Łączenie składnikówMiksujcie całość przez około dwie minuty. Po tym czasie przyprawa będzie gotowa. Możecie oczywiście dostosować proporcje składników do osobistych preferencji i dodać do cukru więcej wanilii. W analogiczny sposób przygotujecie też inne wersje smakowego cukru, na przykład z dodatkiem cynamonu, skórki pomarańczowej czy płatków róży. W czym tkwi sekret „odchudzonego" cukru waniliowego? Składnikiem, który „odchudza" cukier waniliowy jest ksylitol, czyli naturalny słodzik pozyskiwany z kory brzozy. Wyglądem do złudzenia przypomina standardową słodką przyprawę, ale jest od niej znacznie zdrowszy. Ma 40 procent mniej kalorii niż tradycyjny cukier dodawany do potraw i napojów. Jego niewątpliwą zaletą jest także niski indeks glikemiczny. Nie powoduje nagłych „skoków" stężenia glukozy we krwi, a jego metabolizowanie (przetwarzanie) przez organizm nie wymaga udziału insuliny. Dlatego może być bezpiecznie wykorzystywany przez osoby zmagające się z insulinoopornością lub cukrzycą. Jak przechowywać domowy cukier waniliowy w wersji fit? Ksylitol z wanilią należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, bez dostępu wilgoci i światła słonecznego. Najlepiej trzymać go w szafce położonej z dala od źródeł ciepła, na przykład kaloryferów czy piekarnika. Odpowiednio przechowywana przyprawa „przetrwa" nawet kilka miesięcy. Można ją dodawać do wszystkiego – napojów, deserów i ciast.

