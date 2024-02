Holenderki rozsmakowują się w tym napoju. Rozgrzewa, uspokaja i pobudza trawienie

Anyż gwiaździsty (gwiazdkowy) to popularna przyprawa, która znajduje bardzo szerokie zastosowanie. Dodaje się ją do wielu różnego rodzaju potraw – ciast, ciasteczek, a nawet zup, sosów, marynat do mięs, kompotów i nalewek. Dzięki niej dania i napoje zyskują ciekawy, korzenny posmak – piekący, a jednocześnie lekko słodki. Składnik ten jest również wykorzystywany w medycynie naturalnej. Łagodzi niestrawność i dolegliwości gastryczne, na przykład wzdęcia czy nudności. Działa rozkurczowo oraz przeciwbólowo.

Przepis: Anijsmelk Mleko anyżowe ma wiele cennych właściwości i ciekawy smak. Wspomaga pracę układu pokarmowego i wzmacnia odporność. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Holenderska Czas przygotowania 1 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 2 Składniki 15 g ziaren anyżu gwiaździstego

500 ml mleka

15 g miodu

szczypta mielonego imbiru

szczypta mielonego cynamonu Sposób przygotowania Przygotowanie napojuZalej anyż mlekiem i zagotuj całość, cały czas mieszając. Dodaj do napoju i gotuj go jeszcze przez 10 minut. Podawanie napojuPrzecedź gotowy napój i przelej do szklanek. Przed podaniem dodaj do niego cynamon i imbir. Wymieszaj całość.

Jakie właściwości ma mleko anyżowe?

Mleko anyżowe pobudza wydzielanie soków żołądkowych. Jednocześnie usprawnia pracę jelit, a w konsekwencji przyspiesza przemianę materii i spalanie kalorii. Ułatwia zatem zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Jednocześnie rozgrzewa. Wykazuje również właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Dlatego jest często wykorzystywany jako środek wspomagający leczenie infekcji górnych dróg oddechowych. Łagodzi kaszel oraz stany zapalne. Mogą po niego sięgać także osoby, które mają kłopoty z zasypianiem. Anijsmelk ma właściwości uspokajające i odprężające. Dzięki temu po jego wypiciu łatwiej o wyciszenie i zdrowy, nieprzerwany sen.

Kto nie powinien pić anijsmelk?

Po mleko anyżowe nie powinny sięgać kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia piersiom, a także małe dzieci i osoby z przewlekłą chorobą układu pokarmowego (np. wrzodami żołądka). Należy też pamiętać, że anyż gwiaździsty może powodować alergie i wywoływać fotouczulenie.

