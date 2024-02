Odkryłam smak kakao na nowo. Dodałam dwa nietypowe składniki, efekt mnie zaskoczył

Kakao świetnie współgra z wieloma składnikami. Klasyczną wersję napoju przygotowuje się z dodatkiem mleka krowiego lub napoju roślinnego oraz cukru bądź miodu. Nierzadko ląduje w nim również cynamon. Korzenna przyprawa zwykle kończy listę składników potrzebnych do zrobienia pysznego kakao, ale nie w moim przypadku. Ja wzbogacam ją jeszcze o dwie pozycje. I nie żałuję, ponieważ nie tylko poprawiają smak napoju, ale wychodzą na dobre mojej sylwetce.

Jak podkręcić smak kakao?

Jedną z moich „tajnych broni” w przygotowywaniu kakao jest tahini, czyli pasta powstała z mielonych ziaren łuskanego bądź nieoczyszczonego sezamu. Greczynki dodają tahini do kawy, ale świetnie komponuje się ono również z kakao. Dzięki niej napój zyskuje niepowtarzalny aromat, smak oraz cenne właściwości. Tahina ma w swoim składzie wapń, magnez, żelazo cynk, witaminy z grupy A, a także zdrowe kwasy tłuszczowe. Pozytywnie wpływa na pracę układu sercowo-naczyniowego. Poprawia pamięć i koncentrację. Reguluje ciśnienie tętnicze krwi i zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy. Poza tym redukuje poziom „złego cholesterolu” (frakcji LDL) i wspiera organizm w walce z infekcjami. Niweluje stany zapalne.

Kolejny dodatek mojego kakao to mielony kardamon. Przyprawa doskonale łączy się z pozostałymi składnikami i sprawia, że napój nabiera cytrusowo-imbirowego posmaku i zyskuje jeszcze więcej antyoksydacyjnej mocy. Chroni organizm przed stresem oksydacyjnym. Innymi słowy, zapewnia równowagę między wolnymi rodnikami a przeciwutleniaczami. Gdy pierwsze związki zaczynają przeważać nad drugimi dochodzi do wielu negatywnych zjawisk w organizmie, takich jak przedwczesne starzenie się komórek.

Ile kardamonu i tahini dodać do kakao? Proporcje poszczególnych składników zależą od twoich indywidualnych preferencji. Ja stosuję je z umiarem – tak, by żadna przyprawa nie zdominowała napoju. Wykorzystuję jedną łyżeczkę pasty i szczyptę kardamonu na 250 ml gotowego kakao. Tyle w zupełności wystarcza, by wzbogacić jego smak. Pamiętaj o jednej ważnej kwestii – nawet zdrowe produkty używane w zbyt dużych ilościach mogą zaszkodzić.

Kakao z tahini i kardamonem a odchudzanie

Kakao w podkręconej wersji może wspomóc proces zrzucania nadprogramowych kilogramów. Pasta tahini zawiera błonnik, który hamuje apetyt i przedłuża uczucie sytości po posiłku, dzięki czemu zapobiega podjadaniu oraz dostarczaniu organizmowi niepotrzebnych kalorii. Jednocześnie przyspiesza przemianę materii. Podobne działanie wykazują kardamon i cynamon. Nie zapominaj jednak, że odchudzanie zależy nie tylko diety. Duże znaczenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia ma również aktywność fizyczna.

