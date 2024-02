Do czego wykorzystać makaron, który został z obiadu? Te sprytne patenty poleciła mi oszczędna sąsiadka

Makaron jest nieodłączną częścią kuchni włoskiej, ale nie tylko. Uwielbiamy go również w naszym kraju. Składnik ten jest bardzo wszechstronny – makaron można podać z różnego rodzaju sosami, np. jako spaghetti bolognese czy carbonara ale też przyrządzić zapiekankę makaronową z dodatkami. Makaron może być też wykorzystany do stworzenia szerokiej gamy innych dań, od prostych i szybkich, po te bardziej wyszukane i eleganckie. Jego neutralny smak sprawia, że doskonale komponuje się z sosami, warzywami, mięsem lub owocami morza. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że zostaje nam nadmiar ugotowanego makaronu. Podpowiadamy poniżej, co możecie z nim zrobić.

Do czego wykorzystać nadmiar makaronu? Pomysły

Makaron, który został z obiadu, możecie z powodzeniem wykorzystać. Będzie idealny do przygotowania kolejnej potrawy – w ten sposób zaoszczędzicie pieniądze, ale też czas, ponieważ nie będziecie musieli go znowu gotować. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie go do zup. Taki ugotowany już makaron będzie przecież idealny do większości z nich, na przykład pomidorowej, pieczarkowej czy rosołu.

To jednak nie wszystko – z takich resztek makaronu możecie przygotować pyszną sałatkę. My polecamy przepis na sałatkę z tuńczykiem i makaronem, która sprawdzi się idealnie, jeśli nie macie czasu na gotowanie. To idealny pomysł na lunch – taką sałatkę bez problemu włożycie do pudełka i zabierzecie ze sobą do pracy lub szkoły. Możecie przyrządzić też sałatkę z makaronem, ugotowanymi na twardo jajkami, pokrojoną papryką, kukurydzą, majonezem.

Pomysł na wykorzystanie resztek makaronu: usmażcie go

Kolejnym sposobem na to, by nie wyrzucać pozostałości makaronu po obiedzie, jest usmażenie go z dodatkami. W ten sposób będziecie mieć gotowy obiad na kolejny dzień, jednak nie będzie on tak monotonny, jak w sytuacji, gdybyście przyrządzili większą ilość tego samego dania. Taki smażony makaron jest dość prosty w przygotowaniu. Co więcej, możecie wykorzystać do niego też inne składniki, które „zalegają” wam w lodówce, na przykład wędlinę, kawałek sera czy warzywa. Taki makaron jest świetną bazą do szybkich dań „z patelni”. Jeśli jednak wasza lodówka świeci pustkami – możecie przygotować makaron smażony na maśle. Na dużej patelni najpierw rozpuśćcie masło, wrzućcie makaron i smażcie do momentu, aż będzie odpowiednio chrupiący. Całość mieszajcie co jakiś czas, a na koniec doprawcie solą i pieprzem. Jeżeli nie jesteście zwolennikami smażonego makaronu – zróbcie zapiekankę makaronową z serem lub warzywami.

Co zrobić z makaronem z obiadu? Inne pomysły

Oryginalną propozycją na wykorzystanie takiej resztki obiadu jest przygotowanie kotletów z makaronu. Wystarczy, że wymieszacie makaron z jajkiem, serem żółtym, bułką tartą i przyprawami, a następnie usmażycie na patelni. Możecie zrobić też muffinki z makaronu. Makaron połączcie z jajkiem, serem, warzywami i szynką. Całość włóżcie do foremek i zapieczcie w piekarniku. Pamiętajcie jednak, by przed zrobieniem takich potraw ostudzić wcześniej makaron. Jeśli z kolei jesteście na diecie – sprawdźcie, jak jeść makaron i nie przytyć.

