Placuszki piernikowe robią furorę nie tylko od święta. Zobaczcie, jak je przyrządzić

Placuszki piernikowe to pyszny deser, który świetnie sprawdza się również jako opcja śniadaniowa – zwłaszcza gdy lubicie rozpoczynać dzień czymś słodkim, a zarazem pożywnym. Możecie je również zrobić na lunch i zabrać ze sobą do pracy, szkoły lub na uczelnię. Dzięki temu unikniecie dodatkowych wydatków. Unikniecie też pokusy sięgania po różne niezdrowe przekąski pełne pustych kalorii, na przykład batony, chipsy czy jedzenie typu fast food.

Przepis: Piernikowe placuszki To świetna alternatywa dla klasycznych racuchów lub naleśników. Świetnie sprawdza się nie tylko jako podwieczorek, ale również pierwsze lub drugie śniadanie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 8 Składniki 300 ml maślanki

250 ml pulpy z mango

250 g mąki tortowej

50 g cukru

45 ml roztopionego masła

10 g przyprawy do piernika

10 g proszku do pieczenia

szczypta soli

1 jajko

odrobina oleju Sposób przygotowania Przygotowanie ciastaW jednej misce wymieszajcie mokre składniki, a w drugiej – mokre. Następnie dodajcie mokre składniki do suchych i zmiksujcie całość. Ciasto powinno mieć jednolitą konsystencję. Odstawcie je na 2-3 minuty, by „odpoczęło”. Smażenie placuszkówZanurzcie pędzelek silikony w niewielkiej ilości oleju i nasmarujcie nim patelnię. Na rozgrzaną patelnię nakładajcie niewielkie porcje ciasta, na przykład za pomocą chochli. Gdy ciasto się zetnie, a na jego powierzchni pojawią się niewielkie pęcherzyki, obróćcie placuszki na drugą stronę i smażcie, dopóki lekko się nie zarumienią. Podawanie placuszkówPrzełóżcie placuszki na ręcznik papierowy, a potem na talerz i podawajcie je z ulubionymi dodatkami.

Piernikowe placuszki – przydatne wskazówki

Pamiętajcie, że nie musicie trzymać się sztywno przedstawionego wyżej przepisu. Możecie wprowadzać do niego różne modyfikacje, zgodnie z indywidualnymi potrzebami oraz upodobaniami. W recepturze pojawia się pulpa z mango. Bez problemów kupicie ją w sklepie spożywczym lub supermarkecie, ale jeśli nie macie tego produktu pod ręką, wykorzystajcie mus z dyni lub gruszki. Sprawdzi się idealnie. Warto też sięgnąć po inne dodatki, na przykład kakao. Dzięki niemu placuszki zyskają jeszcze bardziej piernikowy charakter. Jeśli chcecie, by deser był bardziej sycący i mniej kaloryczny, użyjcie do jego przyrządzenia mąki owsianej zamiast tortowej, a tradycyjny cukier zamieńcie na ksylitol lub erytrol.

Z czym podawać placuszki piernikowe?

Placuszki piernikowe świetnie komponują się z wieloma różnymi dodatkami. Możecie serwować je ze świeżymi lub mrożonymi owocami, bitą śmietaną, skórką pomarańczową, cukrem pudrem lub startą gorzką czekoladą. Doskonale sprawdzą się również powidła śliwkowe. Dzięki nim deser zyska jeszcze więcej smaku i aromatu. Jeśli jesteście na diecie redukcyjnej i nie chcecie dostarczać organizmowi zbędnych kalorii, postawcie na najprostszą wersję, czyli placuszki posypane cynamonem. Ta przyprawa „podkręca” metabolizm. Podobnie jak kardamon czy kakao.

