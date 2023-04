Prosty przepis na kruche ciasteczka cytrynowe. Idealne na Wielkanoc

Boże Narodzenie bezdyskusyjnie kojarzy się z aromatycznymi pierniczkami. Jakie ciastka upiec na Wielkanoc? My nie mamy wątpliwości: kruche ciasteczka cytrynowe!

Jak zrobić kruche ciasteczka?

Kruche ciasto jest bardzo łatwe do zrobienia, jednak warto trzymać się kilku zasad. Do jego zrobienia używamy zawsze schłodzonego masła lub margaryny do pieczenia. Staraj się wyrabiać ciasto możliwie krótko i po połączeniu składników owiń je w folię i wstaw na co najmniej pół godziny do lodówki. Jeśli zrobisz więcej ciasta – możesz je zamrozić. Takie ciasto nadaje się także na spody tart czy bazę do mazurków.

Ciastka z naszego przepisu są aromatyzowane skórką od cytryny, koloru nadają im żółtka, ale można też do nich dodać odrobinę żółtego barwnika, aby jeszcze bardziej podkręcić kolor. Jeśli nie przepadasz za smakiem cytrynowym, nic straconego: wykorzystaj do aromatyzowania ciastek skórkę z pomarańczy, albo ekstrakt waniliowy lub migdałowy.

Do zrobienia ciastek możesz wykorzystać zarówno masło, jak i margarynę do pieczenia. Ciasteczka z masłem będą miały dość wyraźny, maślany posmak, więc jeśli za nim nie przepadasz, użyj margaryny.

Jak dekorować kruche ciasteczka?

Kruche ciasteczka z tego przepisu możesz dowolnie udekorować. Sprawdzą się tu zarówno polewy czekoladowe jak i lukier (ciasteczka na zdjęciu są dekorowane barwionym lukrem królewskim, kolorową posypką i płatkami kwiatów jadalnych). Możesz wykorzystać dowolne posypki, orzechy czy wiórki kokosowe. Jeśli zależy ci na precyzyjnych dekoracjach postaw na tradycyjny lukier królewski zrobiony na bazie białka oraz cukru pudru. Do dekoracji można też wykorzystać gotowe produkty, które są do kupienia w marketach – np. pisaki do ciast. Nie musimy chyba podpowiadać, że jeśli masz dzieci, to właśnie im najlepiej powierzyć ważne zadanie dekorowania świątecznych ciasteczek?

Przepis: Kruche ciasteczka cytrynowe Kruche ciasteczka idealne do dekorowania. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 20 Składniki 750 g mąki pszennej

500 g masła lub margaryny do pieczenia

250 g cukru pudru

3 żółtka

skórka otarta z jednej dużej cytryny Sposób przygotowania Zagnieć ciastoZimny tłuszcz posiekaj nożem, dodaj mąkę, siekaj razem, dodaj resztę składników i szybko zagnieć gładkie ciasto. Odstaw ciasto na 30 minut do lodówki. Upiecz ciasteczkaCiasto podziel na wygodne porcje. Rozwałkuj na grubość ok. 5 mm i wycinaj dowolne kształty przy pomocy foremek. Układaj na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w temperaturze 170 st. Celsjusza przez 12-15 minut (grzanie góra-dół). Dekoruj dowolnie po ostudzeniu.

Czytaj też:

Sernik bez spodu z białą czekoladą. Wyjątkowy przepis na domowe ciastoCzytaj też:

Jak zrobić kruche ciasto na słodko? Idealne ciasto na tartę, spód sernika i kruche ciasteczka