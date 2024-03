Wielkanocne ciasteczka. Będą pięknie wyglądać w świątecznym koszyczku i jeszcze lepiej smakować

Ciasteczka wielkanocne są nie tylko pyszne, ale bardzo proste w przygotowaniu. Zrobicie je z kilku łatwo dostępnych składników, nawet nie mając dużego kulinarnego doświadczenie. Możecie zaprosić do wspólnego pichcenia całą rodzinę. Dzieci będą świetnie się bawić podczas dekorowania deserów. To doskonała okazja, by puścić wodze fantazji i dać upust swojej kreatywności.

Domowe wielkanocne ciasteczka

Do przygotowania wielkanocnych ciasteczek będziecie potrzebować specjalnych foremek o świątecznych kształtach. Doskonale sprawdzą się między innymi zajączki, kurczaczki, kwiatuszki czy jajka. Wybór należy do was. Warto zdecydować się na kilka różnych opcji. Dzięki temu stworzycie w domu iście wyjątkowy klimat.

Przepis: Wielkanocne ciasteczka Te słodkie przekąski zachwycają nie tylko wyglądem, ale również smakiem. Musicie ich spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Czas gotowania 12 min. Liczba porcji 35 Liczba kalorii 75 w każdej porcji Składniki 330 g mąki pszennej tortowej

200 g masła

2 żółtka

10 ml śmietany 18%

5 g budyniu waniliowego w proszku

5 g cukru waniliowego

45 g cukru pudru

5 g proszku do pieczenia Sposób przygotowania Szykowanie ciastaPołączcie w misce wszystkie sypkie składniki. Następnie dorzućcie do nich zimne masło, żółtka i śmietanę. Dokładnie wymieszajcie całość i zagniećcie ciasto. Powinno tworzyć zwartą, jednolitą masę. Chłodzenie ciastaGotowe ciasto uformowane w kulę, owińcie folią spożywczą i włóżcie do lodówki na około 30 minut. Wałkowanie ciasta i wycinanie ciasteczekWyjmijcie ciasto z lodówki i folii. Następnie wyróbcie je lekko raz jeszcze, podzielcie na mniejsze części, a każdą z nich rozwałkujcie na stolnicy podsypanej odrobiną mąki na grubość około 5 mm. Wykrójcie z ciasta dowolne kształty. Pieczenie ciasteczekWyłóżcie blachę papierem do pieczenia i połóżcie na niej ciasteczka. Nie powinny leżeć zbyt blisko siebie. Pieczcie je ok. 12 minut w temperaturze 180°C (grzanie góra- dół) do lekkiego zarumienienia. Gdy wystygną, zacznijcie je dekorować lukrem, wedle uznania. Ciasteczka przechowujcie w szczelnie zamkniętym pojemniku, bez dostępu do światła i wilgoci.

Wielkanocne ciasteczka – wskazówki

Do przygotowania ciasteczek możecie wykorzystać mąkę owsianą zamiast pszennej. Dzięki temu słodkości będą zdrowsze i bardziej sycące. To ważna wskazówka zwłaszcza dla osób, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy i ograniczyć liczbę przyjmowanych kalorii, nie rezygnując jednocześnie z przyjemności jedzenia. Do dekoracji poszczególnych ciasteczek warto wykorzystać lukier barwiony na różne kolory. Nie musicie kupować w tym celu żadnych gotowych produktów. Bez problemu „zafarbujecie” zwykły biały lukier w domu przy użyciu artykułów spożywczych wykorzystywanych na co dzień w kuchni.

zielony kolor lukru uzyskacie za sprawą szczypty spiruliny lub matchy (możecie wykorzystać też sok ze szpinaku),

niebieski kolor lukru jest zasługą mrożonych jagód,

żółta barwa lukru to efekt połączenia białego lukru ze szczyptą kurkumy,

czerwony lukier stworzycie mieszając biały lukier z sokiem z wiśni lub buraków.

Oczywiście to niejedyne opcje. Możecie też pokusić się o zrobienie brązowego lukru. Wystarczy wykorzystać kakao lub kawę zbożową (inką). Im więcej barwiącego składnika użyjecie, tym intensywniejszy kolor uzyskacie.

