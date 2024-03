Żurek z domowym zakwasem nie ma sobie równych. Ja korzystam z patentu na „błyskawiczną fermentację”

Zakwas na żurek jest podstawą tej wielkanocnej zupy. Niektórzy kupują go w sklepie, jednak ten gotowy produkt nie może się równać z zakwasem, który przygotujecie samodzielnie w domu. Jego zrobienie trwa dosłownie parę minut. Znacznie dłuższe jest jednak czekanie, aż zakwas będzie nadawał się do użycia. Karol Okrasa, znany kucharz, zdradził swój patent na to, by zakwas na żurek był gotowy nie po tygodniu, a już po kilku dniach.

Co zrobić, żeby zakwas na żurek był gotowy szybciej?

Żurek, który jest gotowany na domowym zakwasie, nie ma sobie równych. Wiele osób może jednak zniechęcać to, że proces fermentacji trwa dość długo. Karol Okrasa podzielił się jednak sztuczką, dzięki której przebiega on znacznie szybciej. Polega ona na dodaniu 2-3 łyżek wody z ogórków kiszonych lub kiszonej kapusty. Jeśli chcecie uzyskać jeszcze lepszy efekt – postawcie na domowe przetwory. W ten sposób zakwas będzie gotowy już po około 3-4 dniach. Jest to też świetna sztuczka dla osób, które, choć nie planowały robić domowego zakwasu na żurek wielkanocny, to na kilka dni przed świętami zmieniają zdanie.

Wszystkie wymieszane składniki należy następnie przykryć gazą lub lnianą ściereczką i odstawić w zacienione oraz suche miejsce. Pamiętajcie, by nie zakręcać słoika, ponieważ zakwas potrzebuje powietrza, by mógł pracować. Koniecznie wypróbujcie najprostszy przepis na domowy zakwas na żurek, będzie idealny na święta wielkanocne. Jeśli z kolei szukacie świetnej receptury na tę wielkanocną zupę – możecie przyrządzić żurek według przepisu Ewy Wachowicz.

Patenty na smaczniejszy zakwas na żurek wielkanocny

Jeśli chcecie, żeby wasz zakwas był jeszcze lepszy – wykorzystajcie kolejny patent Karola Okrasy. Chodzi o to, by dodać do zakwasu jeszcze skórkę chleba razowego. Ten dodatek również przyspieszy proces fermentacji, jednak zaczną pracować drożdże, a nie kwas mlekowy. Inną metodą, by taki zakwas był gotowy znacznie szybciej, jest też dodanie do podstawowych składników również zakwasu chlebowego. Tak przygotowany zakwas na żurek będzie mniej kwaskowaty od tego z odrobiną wody po ogórkach kiszonych lub kiszonej kapuście.

O czym pamiętać, robiąc zakwas na żurek? Porady

Jeśli nie jesteście fanami zbyt wyrazistego i kwaśnego zakwasu na żurek – możecie skrócić czas kiszenia do 5 dni (zamiast 7 dni) – wtedy jego smak będzie zdecydowanie delikatniejszy. Bardzo ważne jest też, by gotowy już zakwas na żurek przechowywać w lodówce. Musi być też trzymany w szczelnie zamkniętym pojemniczku. Taki zakwas na żurek powinniście spożyć w ciągu dwóch tygodni, jednak warto na bieżąco kontrolować, czy nie uległ zepsuciu.

Żeby sprawdzić, czy zakwas na żurek jest zepsuty – najlepiej zrobić to za pomocą... własnego węchu. Ten, który jest odpowiedni, powinien mieć zapach podobny do wody po ogórkach kiszonych. Z kolei w zepsutym zakwasie wyczujecie nieprzyjemną, ziemistą woń. Będzie to oznaczać, że zakwas spleśniał i nie nadaje się do spożycia.

