Portugalskie babeczki budyniowe skradną serce niejednego łasucha. Poznaj przepis na pastéis de nata

Przepis na pastéis de nata, czyli portugalskie babeczki budyniowe, pochodzi z Lizbony. To tam upieczono je po raz pierwszy. Podobno pomysł na ten pyszny deser zrodził się w głowach braci z klasztoru hieronimitów w Santa Maria de Belém. Zakonnicy krochmalili swoje habity przy użyciu kurzych białek. Nie chcieli, by żółtka jajek się marnowały więc wymyślili, że wykorzystają je do zrobienia słodkości. Z czasem zaczęli sprzedawać swoje wypieki w pobliskiej cukierni i szybko pobili serca Portugalczyków. Sprawdź, czy pastéis de nata trafią również w twoje gusta.

Jak zrobić portugalskie babeczki budyniowe?

Przygotowanie pastéis de nata nie jest trudne ani pracochłonne. Babeczki składają się z ciasta francuskiego i masy budyniowej. Nie musisz więc tracić czasu na wyrabianie ciasta. Możesz wykorzystać gotowy produkt, dostępny w sklepach spożywczych czy supermarketach. To znacznie ułatwia sprawę i skraca czas przyrządzenia deseru. Sięgaj po ciasto francuskie dobrej jakości. Wybieraj artykuły z jak najkrótszym składem bez dodatku sztucznych barwników lub konserwantów. Pamiętaj, że do zrobienia ciasta francuskiego potrzeba jedynie mąki, wody, masła i odrobiny soli. W zasadzie tylko te składniki powinny znaleźć się na etykiecie „dobrego” produktu.

Przepis: Pastéis de nata Portugalskie babeczki budyniowe to pyszny i prosty deser. Musicie go spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Portugalska Czas przygotowania 25 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 20 Składniki 700 g ciasta francuskiego

30 g mąki

250 ml mleka

200 g cukru

125 ml wody

4 żółtka jaj

skórka obraną z połowy cytryny

laska cynamonu Sposób przygotowania Szykowanie składnikówDo garnka wlej wodę i wsyp do niego cukier. Postaw naczynie na palniku o średniej mocy i poczekaj aż jego zawartość się zagotuje, a cukier zupełnie rozpuści. Wlej połowę mleka do miski i dosyp do niego mąkę. Połącz ze sobą oba składniki. Robienie masy budyniowejPozostałą część mleka wlej do drugiego garnka. Dodaj do niego laskę cynamonu i skórkę z cytryny, a następnie gotuj całość na palniku o średniej mocy. Gdy mleko z cynamonem i cytryną się zagotuje dolej do niego rozrobioną wcześniej mąkę. Mieszaj całość, dopóki nie zgęstnieje. Następnie wyłącz palnik i dolej do garnka przygotowany wcześniej syrop cukrowy. Rob to bardzo powoli i cały czas mieszaj zawartość garnka Następnie przelej ją przez sitko do osobnego naczynia. Dodaj żółtka i wszystko dokładnie wymieszaj. Przygotowywanie ciasta i foremekCiasto francuskie rozwałkuj i za pomocą szklanki wytnij 12 okręgów, a następnie umieść je w foremkach posmarowanych tłuszczem. Ciasto powinno pokryć zarówno dno, jak i brzegi każdej foremki. Pieczenie babeczekPrzelej masę do foremek. Nie wypełniaj ich w całości. Pozostaw 2-3 cm „luzu”. Piecz babeczki w piekarniku nagrzanym do 250 stopni na około 17-20 minut. Powinny się lekko przypiec.

Jak podawać pastéis de nata?

Portugalskie babeczki budyniowe są dość słodkie. Dlatego najlepiej serwować je w „towarzystwie” czarnej, niesłodzonej herbaty lub kawy, które zrównoważą smak deseru. Możesz też podawać go razem z kwaśnymi owocami. Cechą charakterystyczną pastéis de nata są czarne „łatki”. Nie przerażaj się, gdy je zobaczysz. To efekt wypiekania babeczek w wysokiej temperaturze.

