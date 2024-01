Muffinki owsiane to moje najnowsze odkrycie. Są o niebo lepsze od owsianki i sprawdzą się na diecie

Muffinki, czyli ciasto w kształcie wysokiej babeczki, można przygotować z różnymi ciekawymi dodatkami. Zależnie od użytych składników – będą miały wtedy inny smak. Są pyszne „na słodko”, ale też w wersji wytrawnej. Choć zazwyczaj kojarzą nam się z deserem, to dobrze sprawdzą się też jako nieziemsko smaczne śniadanie. Sekret tkwi jednak w dodaniu do nich płatków owsianych – dzięki temu będą bardziej wartościowym i pożywnym posiłkiem, po który śmiało mogą sięgać też osoby na diecie odchudzającej.

Jak zrobić fit muffinki owsiane? Prosty przepis

Płatki owsiane można zaserwować w klasycznej wersji, jako owsiankę – wcześniej jednak sprawdźcie, jakiego błędu nie popełniać podczas przygotowywania owsianki. Możecie zrobić również placuszki owsiane, ale to nie koniec. Pomysłem na wykorzystanie tego wartościowego produktu jest również przyrządzenie muffinek owsianych.

Przepis: Muffinki owsiane Muffinki owsiane to świetna odmiana od klasycznej owsianki. Są szybkie, bardzo smaczne, a babeczki z tego przepisu możecie jeść nawet na diecie odchudzającej. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 6 Składniki 30 g płatków jaglanych

1 czubata łyżka miodu

120 ml mleka

60 g płatków owsianych górskich

1 jajko

ulubione dodatki, na przykład owoce sezonowe Sposób przygotowania Zalejcie płatki mlekiemNajpierw zalejcie płatki mlekiem i odstawcie na około 10 minut. W tym czasie płatki owsiane odpowiednio nasiąkną. Mieszajcie wszystkie składnikiPo tym czasie do płatków owsianych dodajcie pozostałe składniki, czyli jajko, miód, mleko, a także owoce. Całość porządnie wymieszajcie. Upieczcie owsiane muffinkiPrzygotowaną masę przełóżcie do foremek na muffinki i pieczcie w 180 stopniach Celsjusza przez około 30-40 minut.

Do takich muffinek owsianych możecie dodać również masło orzechowe i banana, ale wspaniale będą smakować też z żurawiną, borówkami czy kawałeczkami czekolady. Warto dodać do nich również orzechy, cynamon czy nasiona chia.

Dlaczego warto jeść płatki owsiane podczas odchudzania?

Włączenie do swojego codziennego menu płatków owsianych to dobra droga do zrzucenia zbędnych kilogramów. Powszechnie wiadomo, że są one bardzo zdrowe – zawierają między innymi substancje mineralne, takie jak:



wapń,

magnez,

krzem,

fosfor,

cynk.

Są także bogate w białko i korzystne dla zdrowia tłuszcze. To również źródło witaminy B1, B5. Dodatkowo jedzenie płatków owsianych wspomaga prawidłowe funkcjonowanie jelit. Płatki owsiane są również polecane osobom na diecie odchudzającej z uwagi na dużą zawartość błonnika pokarmowego. To z kolei sprzyja uczuciu sytości, a w konsekwencji ograniczeniu spożycia kalorii. Dodatkowo płatki owsiane mają niski indeks glikemiczny, co oznacza, że ich jedzenie powoduje stopniowy wzrost poziomu cukru we krwi.

Jak jeść płatki owsiane, żeby pozbyć się niechcianych kilogramów?

Choć płatki owsiane są produktem, który sprzyja odchudzaniu, to tutaj również należy przestrzegać pewnych zasad. Chodzi o to, żeby między innymi trzymać się proporcji – pamiętajcie, że nawet zdrowa żywność wymaga spożywania odpowiednich dla nas porcji. Sprawdźcie więc wcześniej, ile płatków owsianych dziennie można zjeść.

Pamiętajcie również o tym, by nie dodawać do płatków owsianych cukru. Choć nie każdy przepada za ich specyficznym smakiem, to słodząc je w ten sposób, znacznie zwiększacie ich kaloryczność. Lepiej postawić na zdrową alternatywę, na przykład w postaci syropu klonowego, miodu czy syropu daktylowego. Co więcej, płatki owsiane można przygotować na wiele możliwych sposobów – korzystajcie z tego, a nie znudzą wam się szybko. Nawet same muffinki owsiane możecie modyfikować, dodając do nich różnego rodzaju dodatki. Możecie postawić na ulubione owoce sezonowe, ale też owoce suszone, daktyle.

Czytaj też:

Fit omlet bananowy to najlepsze śniadanie podczas diety. Wszyscy znajomi chwalą i proszą o przepisCzytaj też:

Ta rozgrzewająca owsianka to idealne śniadanie na mroźne dni. Dzięki niej pokochałam poranki