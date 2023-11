Jedwabisty i obłędnie smaczny krem do deserów. Zrobicie go z dwóch składników

Desery z kremami są wyjątkowo lubiane zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Kremy mogą być delikatne, puszyste, gładkie lub gęste i mieć różne smaki. Z powodzeniem można wykorzystywać je do różnego rodzaju ciast lub podawać solo, na przykład z dodatkiem ulubionych owoców lub bakalii. Często są używane także do babeczek, eklerków, a także jako warstwa w tortach czy puddingach. Jest to szybki i naprawdę prosty pomysł na urozmaicenie deseru.

Jak zrobić jedwabisty krem do deserów? Przepis

Kremy do deserów mogą być oparte na różnych bazach, takich jak śmietana, masło, serki kremowe czy czekolada. To z kolei otwiera szerokie pole do eksperymentowania z różnymi smakami i konsystencjami. Robienie takiego kremu do ciasta kojarzy się jednak zazwyczaj z użyciem kilku składników. Jeśli skorzystacie z naszego przepisu – do przygotowania takiego kremu będziecie potrzebować jedynie dwóch produktów, a jego zrobienie zajmie dosłownie kilka minut.

Przepis: Krem do deserów z dwóch składników Ten krem jest naprawdę pyszny, ale też banalnie łatwy w przygotowaniu. Zobaczycie, że będzie się nim zajadać cała rodzina. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 2 Składniki 400 ml śmietanki kremówki 30%

300 g białej czekolady Sposób przygotowania Podgrzejcie śmietankęNajpierw przelejcie śmietankę do garnka i podgrzewajcie do momentu, aż się zagotuje. Połączcie czekoladę ze śmietankąPołamcie białą czekoladę na mniejsze kawałki, a następnie dorzućcie ją do śmietanki. Całość odstawcie na dwie minuty. Po tym czasie wymieszajcie czekoladę ze śmietanką. Należy to robić do momentu, aż składniki połączą się ze sobą. Odstawcie masę do lodówkiOdstawcie masę do lodówki i wyjmijcie po około jednej godzinie (może tam stać też dłużej). Po wyjęciu schłodzonej masy zmiksujcie ją, a wtedy powstanie pyszny krem do deserów.

O czym pamiętać, przygotowując ten krem do deserów?

Zanim zaczniecie ubijać masę mikserem – ważne jest, żebyście ją wcześniej odpowiednio schłodzili, ponieważ w ten sposób wyjdzie cudownie puszysta. Podczas robienia masy musicie też pamiętać o odpowiednim stopniu ubicia, aby uniknąć zbyt rzadkiego czy zbyt gęstego kremu.

Na koniec upewnijcie się też, że konsystencja kremu jest odpowiednia do konkretnego deseru. Niektóre z nich wymagają użycia gęstszego kremu, podczas gdy inne będą lepiej smakować z delikatniejszym i bardziej puszystym kremem. Nie musicie ściśle trzymać się też przepisu – kremy to doskonałe miejsce do eksperymentowania z różnymi smakami, poprzez dodawanie ekstraktów, esencji, startej skórki cytrusowej czy dodatków takich jak kakao lub czekolada. Pamiętajcie też, że w przypadku wielu deserów dobry krem to nie tylko kwestia smaku, ale także estetyki.

Do jakich deserów można wykorzystać puszysty krem?

Ograniczenia w wykorzystaniu kremów w deserach praktycznie nie istnieją. To świetny sposób na urozmaicenie różnych wypieków i deserów. Kremy są często używane jako warstwy w tortach, ale nie tylko. Mogą być też bazą do przygotowania domowych lodów. Poprzez zamrożenie takiego gotowego kremu można stworzyć pyszne lody o różnych smakach. Krem może być też używany jako nadzienie do naleśników lub placuszków – doda im wtedy cudownej słodyczy.

Jeśli macie ochotę na delektowanie się musem o innym smaku, spróbujcie przygotować deser z jogurtu i cytryny, który jest zdrowym i naprawdę pysznym smakołykiem. Z kolei osoby na diecie śmiało mogą sięgnąć po obłędny mus czekoladowy, który nie pójdzie w boczki.

