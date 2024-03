Jak stosować siemię lniane, by schudnąć? Trzymaj się kilku prostych zasad

Siemię lniane, czyli nasiona lnu zwyczajnego, obfituje w witaminy, minerały oraz inne związki ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Nie dziwi więc fakt, że cieszy się coraz większą popularnością. Chętnie sięgają po nie zarówno osoby zainteresowane zdrowym trybem życia, jak i te, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów. Zobacz, jak wykorzystać jego moc w procesie odchudzania.

Siemię lniane a odchudzanie

Siemię lniane zawiera spore ilości błonnika. To włókno pokarmowe usprawnia pracę układu trawiennego. W przeciwieństwie do innych składników nie ulega strawieniu. Zalega w żołądku i wiąże wodę zawartą w pożywieniu. W efekcie pęcznieje, zwiększając swoją objętość. Dzięki temu zapewnia uczucie sytości na dłużej. Hamuje uczucie głodu i zapobiega podjadaniu między posiłkami. Niweluje też dolegliwości gastryczne, takie jak na przykład wzdęcia czy zaparcia. Co więcej, błonnik wpływa pozytywnie na działanie jelit i przyspiesza przemianę materii. Pomaga w usuwaniu toksyn z organizmu. Jak widać włączenie siemienia lnianego przynosi wiele różnych korzyści osobom, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy. By jednak mogło zadziałać, trzeba je odpowiednio przyrządzić. Warto przy tym przestrzegać kilku prostych, ale jednocześnie bardzo ważnych zasad.

Jak pić siemię lniane na odchudzanie?

Zalej zmielone siemię lniane ciepłą, ale nie gorącą wodą i odstaw na co najmniej dwie godziny. Nasiona lnu zwyczajnego pod wpływem wody zyskują galaretowatą konsystencję. Proces ten określa się mianem żelowania. Dzięki niemu składniki zawarte w siemieniu lnianym są lepiej przyswajalne przez organizm. Tak przygotowany kisiel można pić dwa lub trzy razy dziennie, najlepiej między posiłkami. Smak napoju, który bywa potocznie nazywany glutem z siemienia lnianego jest dość specyficzny i nie każdemu przypadnie do gustu. Jeśli chcesz, możesz go nieco zmodyfikować poprzez dodanie niewielkiej ilości miodu lub ulubionego soku.

Jak jeść siemię lniane, by schudnąć?

Całe nasiona lnu nadają się do gotowania. Mielonych nie wolno podgrzewać. Siemię lniane świetnie sprawdza się nie tylko jako napar, ale również składnik koktajli i różnego rodzaju potraw – zarówno słodkich, jak i słonych, na przykład owsianek, muffinek, ciast czy chleba. Może również wzbogacić smak panierek do mięsa, na przykład mielonych czy schabowych. Co więcej, siemię lniane to idealny dodatek do sosów. Dzięki niemu zyskają one gęściejszą konsystencję.

O czym pamiętać podczas stosowania siemienia lnianego?

Siemię lniane najlepiej mielić bezpośrednio przed zalaniem wodą. Zawiera ono bowiem cenne kwasy tłuszczowe, które szybko ulegają reakcji utleniania i tracą swoje właściwości. Trzeba pamiętać, że włączenie do diety nasion lnu zwyczajnego wiąże się z koniecznością przyjmowania większej ilości płynów. Należy wypijać minimum 2 litry na dobę. Ważne też, by nie przesadzać z ilością siemienia lnianego w jadłospisie – nie należy spożywać więcej niż 30 gramów dziennie.

Ważne: nie wolno pić naparu z siemienia lnianego bezpośrednio przed przyjęciem leków lub po ich zażyciu. Trzeba zachować minimum godzinny odstęp.

Siemię lniane jest bogate w błonnik, a ten może wiązać się z niektórymi lekami w przewodzie pokarmowym, zmniejszając ich absorpcję i działanie. Ponadto składniki aktywne zawarte w nasionach mogą wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, wpływając na ich metabolizm. Osoby przyjmujące laki na stałe powinny skonsultować z lekarzem stosowanie siemienia lnianego, podobnie jak innych suplementów.

