Bez tych produktów nie ma Wielkanocy. Teraz w Biedronce dostaniesz je za darmo. Zrób zapasy

Jajka i bakalie to składniki wielu wielkanocnych dań. Przydają się między innymi podczas przygotowywania świątecznych ciast – bab, mazurków, serników itp. Sprawdź, co zrobić, by zaoszczędzić na zakupie tych produktów.

Warunki promocji na jajka w Biedronce

Promocja na jajka jest skierowana wyłącznie do posiadaczy karty bądź aplikacji mobilnej Moja Biedronka. Oprogramowanie możesz zainstalować za darmo na telefonie komórkowym z systemem Android lub iOS, natomiast kartę wyrobisz w każdym sklepie sieci, nie ponosząc za to żadnych opłat. Oferta jest ważna do niedzieli, 24 marca 2024 roku lub do wyczerpania zapasów. Dotyczy dowolnych jaj z chowu ściółkowego Moja Kurka. W czasie trwania akcji klienci otrzymają jeden produkt za darmo (przy zakupie dwóch opakowań). Obowiązuje dzienny limit 3 opakowań. Warto zauważyć, że oferta obejmuje jaja M i L, sprzedawane w pojemnikach po dziesięć lub dwadzieścia sztuk. Jedna osoba w ramach promocji może więc nabyć nawet 60 jajek, a zapłaci za 40.

Zakupione zapasy najlepiej od razu włóż do lodówki. Ten prosty zabieg wydłuży czas przydatności jajek do spożycia nawet do pięciu tygodni. Produkty trzymane poza lodówką nie przetrwają zwykle dłużej niż 7-21 dni. W tym przypadku wiele zależy od temperatury otoczenia (im wyższa, tym krótszy czas przechowywania jajek). Pamiętaj o jeszcze jednej ważnej zasadzie – surowe jajka nie mogą mieć styczności z artykułami spożywczymi spożywanymi bez obróbki termicznej (takimi jak warzywa czy owoce).

Jak skorzystać z atrakcyjnej oferty na bakalie w Biedronce?

Oferta dotyczy bakalii marki Bakallino. By skorzystać z okazji, musisz kupić dwa artykuły wskazanego producenta, wtedy trzeci produkt otrzymasz gratis. Możesz tworzyć dowolne zestawy, nie ograniczając się wyłącznie do jednego rodzaju bakalii. Akcja trwa do niedzieli, 24 marca 2024 roku i jest skierowana do wszystkich klientów.

