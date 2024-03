Triki Magdy Gessler na nieziemsko smaczną sałatkę jarzynową. Już nigdy nie wrócę do starego przepisu

Sałatka jarzynowa to klasyk, który wręcz musi znaleźć się na polskim stole podczas świąt wielkanocnych. Jest to dość pracochłonne danie, ale niezwykle smaczne. Zazwyczaj do jej przyrządzenia wykorzystuje się ziemniaki, marchew, groszek, kukurydzę, ogórki kiszone, cebulę oraz jajka. W każdym domu przygotowuje się ją jednak nieco inaczej – można ją modyfikować na wiele sposobów, dodając inne warzywa lub zmieniając sos. Magda Gessler, słynna restauratorka, również ma swój patent na tę popularną sałatkę.

Patent Magdy Gessler na pyszną sałatkę jarzynową

Na profilu na Instagramie o nazwie „Dieta Pomidor” pojawił się filmik, w którym Magda Gessler zdradza, jak przygotowuje sałatkę jarzynową. Choć większość składników nie jest zaskoczeniem, to kilka dodatków może nieco zszokować. Chodzi między innymi o marynowane grzybki. Nie mogą to być jednak „pierwsze lepsze” grzybki – bardzo ważne jest, żeby się nie „ślimaczyły”. Restauratorka radzi więc wybrać kurki, gąski lub pieczarki.

Magda Gessler dodaje do swojej sałatki też inne nietypowe składniki. Mowa o oleju rzepakowym (wystarczy kilka kropli). Specjalistka przypomina też, żeby przed dodaniem do sałatki porządnie odcisnąć ogórki kiszone w wody.

Jaki jest sekret wspaniałego smaku sałatki jarzynowej?

Magda Gessler zdradziła też, że kluczem w zrobieniu najlepszej sałatki jarzynowej jest ugotowanie warzyw w rosole (dotyczy to również ziemniaków). Później należy wyjąć warzywa i pokroić je w kostkę. Dzięki temu trikowi nabiorą one wspaniałego smaku. Błędem jest więc gotowanie warzyw oddzielnie, w samej wodzie. Większość osób robi to jednak w ten właśnie sposób.

Restauratorka podpowiedziała też, co zrobić, by „okroić sałatkę z nadmiaru kalorii”. Należy dodać mniejszą porcję majonezu niż zawsze, uzupełniając tę „brakującą część” jogurtem naturalnym. W ten sposób sałatka będzie lżejsza, mniej kaloryczna, ale tak samo smaczna. Na koniec najlepiej udekorować ją po staropolsku, czyli pomidorami.

Przepis: Sałatka jarzynowa Magdy Gessler Ta sałatka smakuje naprawdę znakomicie, koniecznie spróbujcie Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 50 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 10 Składniki 4 duże marchewki

pół główki selera

2 pietruszki

3 średnie ziemniaki

1 kwaśne jabłko (może być szara reneta)

4 ogórki kiszone

4 jajka ugotowane na twardo

marynowane grzybki

groszek konserwowy

4 łyżki majonezu

4 łyżki jogurtu naturalnego

1 łyżeczka musztardy

odrobina oleju

sól, pieprz i cukier do smaku Sposób przygotowania GotowanieNajpierw, tak jak radzi Magda Gessler, ugotujcie warzywa w rosole. Zadbajcie jednak o to, żeby nie były rozgotowane (czyli miękkie lub rozpadające się). KrojeniePokrójcie warzywa i włóżcie do miski. MieszanieDodajcie resztę składników i doprawcie przyprawami. Całość wymieszajcie, dodając też jogurt naturalny, majonez i odrobinę musztardy.

Czego nie robić podczas przygotowywania sałatki jarzynowej?

Podczas robienia sałatki jarzynowej musicie wystrzegać się popularnych błędów. Chodzi między innymi o nieodpowiednie proporcje składników. Najlepiej jest odmierzać je szklanką lub pojemnikiem – wtedy będziecie mieć pewność, że na przykład nie dodacie zbyt dużo marchewki w porównaniu do ogórków. Zadbajcie też o to, by składniki nie były ani zbyt grubo, ani zbyt drobno pokrojone – żadna skrajność w tym przypadku nie wyjdzie na dobre. Pamiętajcie, żeby jedynie ziemniaki pokroić w nieco większą kostkę ze względu na ich kruchość. Sprawdźcie, jakie jeszcze błędy psują sałatkę jarzynową. Koniecznie wypróbujcie też świąteczną przekąskę Ewy Wachowicz, która jest świetną alternatywą dla sałatki jarzynowej.

