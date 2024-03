Cudownie puszysty krem z 3 składników, który pasuje do każdego ciasta. Robię go w ciągu 5 minut

Ciasta z kremem są szybkie i proste w przygotowaniu. Tak naprawdę wystarczy, że zwykły biszkopt przełożycie taką kremową masą i otrzymacie błyskawiczny deser. Cały sekret tkwi jednak w tym, by krem był naprawdę pyszny, a przy tym delikatny i puszysty. Skorzystajcie z naszego przepisu, a sami przekonacie się o tym, że takie właśnie nadzienie stanie się waszym ulubionym. Gwarantujemy, że nie sięgniecie już po budyń czy serek mascarpone.

Jak zrobić błyskawiczny krem do ciasta z 3 składników?

Delikatne nadzienie świetnie komponuje się z różnego rodzaju wypiekami. Nie tylko sprawia, że pięknie się one prezentują, ale przede wszystkim są dzięki niemu niezwykle smaczne. Dodatkowo na przykład biszkopt nabiera w ten sposób więcej wilgoci, co korzystnie wpływa na doznania smakowe. Przygotowując krem z poniższego przepisu, uzyskacie kremową konsystencję i subtelny smak, który będzie się doskonale komponować z większością wypieków. Cały sekret tkwi w użyciu białej czekolady. Sprawdźcie też, jak zrobić obłędnie puszysty biszkopt – wtedy wasz deser naprawdę nie będzie mieć sobie równych. Jeśli z kolei nie jesteście zwolennikami białej czekolady – przygotujcie czekoladowy krem z daktyli.

Przepis: Ekspresowy krem do ciasta Tak przygotowany krem do ciasta ma cudowny smak i idealną konsystencję. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Składniki 200 g białej czekolady

50 g masła

200 ml śmietanki kremówki Sposób przygotowania Rozpuszczanie czekoladyNajpierw rozpuśćcie białą czekoladę w kąpieli wodnej lub mikrofalówce. Pamiętajcie też, żeby porządnie ją wymieszać, by nie było grudek. Następnie odstawcie ją do ostygnięcia. Przygotowanie śmietankiW rondelku podgrzejcie śmietanę kremówkę, jednak nie doprowadzajcie jej do wrzenia. Mieszanie składnikówStopniowo wlewajcie podgrzaną śmietankę do rozpuszczonej czekolady. Cały czas mieszajcie, żeby składniki połączyły się ze sobą, a konsystencja masy była jedwabiście gładka. Dodajcie masło i mieszajcie całość, aż będzie ono całkowicie roztopione. Studzenie kremuPrzełóżcie krem do miski i poczekajcie, aż ostygnie. Później wstawcie taką masę do lodówki na około 1,5 godziny. Po tym czasie ubijcie masę mikserem.

Jaką czekoladę najlepiej wybrać do tego kremu?

Czym kierować się wybierając czekoladę do tego kremu? Przede wszystkim zwróćcie uwagę na to, by zawartość tłuszczu kakaowego była wysoka – najlepiej, jeśli będzie to powyżej 30 procent. Dzięki temu wasz krem będzie mieć odpowiednią konsystencję, ale też wspaniały smak. W przepisie używamy białej czekolady, jednak to również możecie zmienić – ważne jest, aby czekolada dobrze współgrała z resztą. Na przykład, jeśli ciasto jest bardzo słodkie, możecie użyć czekolady gorzkiej, aby zbalansować słodycz. Nawet w przypadku przygotowywania kremu do ciasta unikajcie czekolad o niskiej jakości, które zawierają dużą ilość konserwantów i sztucznych dodatków.

Jeśli z kolei chcecie uzyskać naprawdę wyrafinowany smak – do takiej masy kremowej dodajcie odrobinę kawy. Ostrzegamy jednak: takie połączenie przypadnie do gustu tylko miłośnikom tego produktu.

Jakich dodatków użyć do ciasta z kremem?

Istnieje wiele dodatków, których możecie użyć, by jeszcze bardziej zintensyfikować smak waszego ciasta, ale nadać mu też ładniejszego wyglądu. Jeśli chcecie jeszcze bardziej urozmaicić swoje ciasto, poza kremem, dodajcie też odrobinę konfitury. Warstwa konfitury owocowej między warstwami ciasta i kremu nada słodyczy i sprawdzi się też jako ozdoba. Jeśli jednak postawicie na przykład na konfiturę porzeczkową – uzyskacie doskonałe przełamanie smakowe.

Jako ozdoba świetnie sprawdzą się świeże owoce – najlepiej wybierzcie takie, które mają różne kolory, na przykład borówki, maliny, plasterki banana. Możecie użyć też tych z puszki lub kandyzowanych. Jeśli jesteście zwolennikami minimalizmu – polejcie delikatnie takie ciasto polewą czekoladową, tworząc charakterystyczne „esy-floresy”. Całość możecie posypać też kawałkami orzechów lub płatkami migdałowymi.

