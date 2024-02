Ten patent na soczystego kurczaka nie ma sobie równych. U mnie w domu każdy prosi o dokładkę

Pieczony kurczak może smakować naprawdę wspaniale, ale pod pewnymi warunkami. Podstawowym z nich jest to, by mięso było soczyste. Ważne jest więc, by było wcześniej odpowiednio zamarynowane. Jest to proces, który pozwala na wniknięcie aromatycznych przypraw głęboko w kurczaka, nadając mu intensywny smak, ale przede wszystkim sprawia, że mięso jest naprawdę delikatne i soczyste. Jest to obowiązkowy element, jeśli nie chcecie, żeby wasza potrawa wyszła po prostu sucha.

Jak zrobić soczystego kurczaka? Sekret tkwi w marynacie

Marynowanie kurczaka w maślance sprawia, że mięso szybciej kruszeje, ale też jest bardziej soczyste po upieczeniu. Kwas mlekowy, który jest zawarty w maślance, przyspiesza również proces pieczenia się mięsa, jednak nadal pozostaje ono miękkie i delikatne. Dodatkowo po wyjęciu kurczaka z piekarnika dzięki takiej marynacie jego skórka będzie chrupiąca i zarumieniona (dzięki zawartości cukrów mlecznych w maślance).

Możecie w ten sposób zamarynować całego kurczaka lub jedynie jego części (nóżki, udka, piersi lub pałki). Na około 1 kg mięsa użyjcie 1 litr maślanki. Dodajcie do niej swoje ulubione przyprawy. Świetnie sprawdzi się na przykład czosnek, ale też imbir, kurkuma, kmin rzymski czy chili. Z dodatkami możecie śmiało eksperymentować lub zdać się na gotowy przepis, który znajdziecie poniżej.

Marynata do kurczaka z maślanką. Składniki: 200 ml maślanki

3 ząbki czosnku

4 cm korzenia imbiru

1 łyżeczka kurkumy

10 udek z kurczaka

1 łyżeczka kminu rzymskiego

1 łyżeczka soli

pół łyżeczki chili Sposób przygotowania KrojenieNajpierw posiekajcie drobno czosnek. Później obierzcie imbir i zetrzyjcie go na tarce. MiksowanieUmieśćcie maślankę, czosnek, imbir i pozostałe przyprawy w naczyniu blendera. Całość zmiksujcie na gładką masę. MarynowanieZalejcie udka kurczaka maślankową marynatą i odstawcie na całą noc lub dłużej. Później upieczcie kurczaka tak, jak robicie to zwykle.

Inne patenty na chrupiącego kurczaka z piekarnika

Jeśli jesteście fanami kurczaka w bardzo chrupiącej skórce, możecie też skorzystać z innych, ciekawych patentów, by uzyskać taki efekt. Sposobem na to, by po upieczeniu skórka była wspaniale chrupiąca, jest nacieranie mięsa masłem przed włożeniem go do piekarnika. Możecie wtedy dodać też aromatyczne przyprawy, takie jak majeranek, papryka czy czosnek – będą wspaniale współgrać z drobiem.

Świetnym pomysłem jest też użycie panierki z płatków kukurydzianych. Wystarczy, że porządnie je rozgnieciecie i obtoczycie w nich mięso, a uzyskacie nieziemsko chrupiącą panierkę. Możecie użyć też japońskiej bułki tartej, czyli panko. Jest ona mniej rozdrobniona w porównaniu do bułki tartej popularnej w naszym kraju. Pasuje nie tylko do dań azjatyckich, ale będzie odpowiednia też do przyrządzenia kurczaka w klasycznej wersji. Jeśli macie ochotę na więcej eksperymentów – przygotujcie miodową marynatę do mięs.

O czym pamiętać podczas pieczenia kurczaka? Wskazówki

Chrupiący i aromatyczny kurczak to idealna wersja tej potrawy. Jeśli chcecie mieć pewność, że mięso nie wyschnie podczas pieczenia – dobrym pomysłem jest użycie specjalnego rękawa kuchennego do pieczenia. Wtedy kurczak już po obróbce termicznej będzie miękki i soczysty. Jeśli mięso chcecie podać z ziemniakami i różnymi warzywami – możecie je upiec w piekarniku razem z kurczakiem. Dzięki tej metodzie „2 w 1” znacznie szybciej przygotujecie swój obiad. Z kolei po upieczeniu kurczaka warto dać mu chwilę odpoczynku przed krojeniem, aby soki równomiernie się rozprowadziły, co sprawi, że mięso będzie jeszcze bardziej soczyste i aromatyczne. Sprawdźcie też, czego nie robić z mięsem z kurczaka – to częsty błąd, którego konsekwencje mogą być poważne.

