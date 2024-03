Jak uratować za kwaśny żurek? Rada z babcinej książki kucharskiej już kilka razy wybawiła mnie z opresji

Żurek wielkanocny z jajkiem i kiełbasą obowiązkowo musi się znaleźć na każdym świątecznym stole. Dla wielu jest to kulinarny symbol Wielkanocy. W niektórych domach tę zupę podaje się już na śniadanie, w innych czeka się do obiadu. W ferworze świątecznych przygotowań łatwo jednak o kuchenną wpadkę. Chyba każdemu z nas zdarzyło się chociaż raz przygotować za kwaśny żurek. Jest jednak prosty sposób na uratowanie tej potrawy. Wystarczy, że skorzystacie z patentu, który sama znalazłam w książce kucharskiej mojej babci.

Jak uratować zbyt kwaśny żurek? Prosty trik

Co zrobić, jeśli żurek wyszedł zbyt kwaśny? Wcale nie musicie gotować go od nowa. Jeśli mimo wszelkich starań i przestrzegania przepisu zupa wyszła niesmaczna, to skorzystajcie ze sprawdzonych metod najlepszych gospodyń domowych. Jednym z patentów, jaki stosowały nasze babcie i mamy jest dodanie do żurku śmietany. Jego kwasowość szybko zniknie i gwarantujemy, że żaden z gości nawet się nie zorientuje, że coś było nie tak.

Kolejny sposób to dodanie małej ilości sody oczyszczonej, która zneutralizuje kwaśny smak zupy. Wystarczy już pół łyżeczki tego proszku, a wielkanocne danie będzie uratowane. Dobrze sprawdzi się też dodatek cukru – jego niewielka ilość sprawi, że kwaśny posmak zniknie.

Co zrobić, żeby żurek nie wyszedł za kwaśny?

Zamiast ratować zbyt kwaśny żurek, można już wcześniej zadbać o to, by jego smak był odpowiedni. Należy przestrzegać jednej, prostej zasady. Chodzi o to, by na półtora litra wywaru przypadało pół litra zakwasu. Taki zakwas możecie kupić gotowy w sklepie lub zrobić go samodzielnie. Jeśli zdecydujecie się na tę drugą opcję – skorzystajcie z najprostszego przepisu na domowy zakwas na żurek. Poradzą sobie z nim nawet te osoby, które wcześniej zawsze sięgały tylko po zakwas ze sklepowych półek.

Jak zrobić pyszny żurek na Wielkanoc? Porady

Podczas robienia żurku wielkanocnego bardzo ważne jest użycie odpowiednich przypraw. Oczywiście, „główną rolę” w tej zupie odgrywa zakwas, jednak doprawienie całości jest wcale nie mniej ważne. Smak domowego żurku podkreśli majeranek, oczywiście czarny pieprz, ale też liść laurowy, ziele angielskie i kminek. Nie bójcie się jednak eksperymentować z przyprawami, ale pamiętajcie, żeby nie przesadzać z ich ilością, ponieważ może to zaburzyć charakterystyczny posmak tej potrawy. Przydymionego aromatu zupie doda też sól wędzona, więc warto po nią sięgnąć, jeśli wcześniej tego nie robiliście.

Z kolei dodając zakwas, pamiętajcie, żeby zrobić to dopiero pod sam koniec gotowania zupy. Wtedy dodajcie też odrobinę śmietany 30-procentowej – w ten sposób uzyskacie odpowiednie zagęszczenie i aksamitną konsystencję. Jeśli macie ochotę na nieco zmienioną formę żurku – zastosujcie patent Magdy Gessler. Restauratorka zawsze dodaje do tej zupy prawdziwki (mogą być mrożone lub suszone). Jeśli postawicie na suszone, to pamiętajcie, żeby je wcześniej wymoczyć.

