Zostały ci ugotowane jajka po świętach? Zrób z nich ekspresową sałatkę w 15 minut

Zazwyczaj na Wielkanoc przygotowujemy mnóstwo różnych potraw. Dbamy o to, by gościom i domownikom niczego nie brakowało. a potem nie wiemy, co zrobić z jedzeniem przyrządzonym „na wszelki wypadek”. Dotyczy to między innymi gotowanych na twardo jajek. Po świętach ich zapas zwykle zalega w lodówce, zajmując wiele miejsca. Na szczęście istnieje prosty patent, by pozbyć się kłopotu, a jednocześnie nie zmarnować żywności – szybka sałatka jajeczna. Zobacz, jak ją zrobić.

Przepis: Sałatka jajeczna Ta sałatka to szybki sposób na pyszną i pożywną przekąskę. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 5 ugotowanych na twardo jajek

100 g tuńczyka z puszki

4 łyżki majonezu

1 łyżeczka ostrej musztardy

2 łyżki soku z cytryny

1 szalotka

2 ogórki konserwowe

pieprz

sól Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz szalotkę. Pokrój warzywa i jajka w kostkę. Całość wymieszaj. Robienie sałatkiPołącz warzywa i jajka z tuńczykiem, majonezem, musztardą, sokiem z cytryny oraz przyprawami. Dokładnie wszystko wymieszaj.

Sałatka doskonale sprawdza się jako przekąska. Świetnie smakuje serwowana na grzankach lub zwykłym chlebie. Możesz dodać do niej nie tylko tuńczyka, cebulę i ogórka, ale również wiele innych składników, na przykład szynkę, żółty ser, wędzonego łososia, rzodkiewkę, koperek, szczypiorek, natkę pietruszki etc. Sięgaj po ulubione produkty lub te, które akurat masz pod ręką.

Jak długo przechowywać ugotowane jajka?

Ugotowane jajka należy trzymać w lodówce, przy czym pojemnik umieszczony na drzwiach urządzenia nie jest najlepszym miejscem do ich przechowywania. Dochodzi tam bowiem do częstej zmiany temperatur (ze względu na otwieranie i zamykanie lodówki). Najlepiej umieścić produkty na środkowej półce i spożyć je najpóźniej w ciągu czterech dni, licząc od daty gotowania. Dotyczy to jajek w skorupkach. Obrane sztuki należy zjeść znacznie wcześniej, bo w ciągu dwóch dni.

Rada: ugotowanych jajek nie należy mrozić. Zamrożone produkty zmienią konsystencję. Staną się gumowate i przezroczyste. Innymi słowy, nie będą nadawały się do spożycia.

