Dziecinnie proste testy na świeżość jajek. Kilka chwil wystarczy, by uchronić się przed zatruciem

Zazwyczaj wyznacznikiem świeżości jajek jest termin przydatności do spożycia wskazany na opakowaniu. Przepisy prawa żywnościowego stanowią, że nie powinien być on dłuższy niż 28 dni (licząc od daty zniesienia jaj przez kury). Warto jednak zwracać uwagę nie tylko na oznaczenia produktu, ale również jego woń oraz wygląd. Intensywny zapach unoszący się znad skorupki, a także przebarwienia i plamy widoczne na jej powierzchni mogą świadczyć o tym, że wybrane jajko czasy świetności ma już dawno za sobą. Istnieją też inne patenty, dzięki którym łatwo i szybko sprawdzisz świeżość jajek. Zobacz, czy je znasz.

Jak sprawdzić świeżość jajek?

Przed włożeniem do koszyka potrząśnij jajkiem. Jeśli usłyszysz różne dziwne dźwięki, na przykład chlupanie, czym prędzej odłóż je z powrotem na półkę w sklepie. Produkt, który wydaje takie odgłosy nie nadaje się do spożycia. A co zrobić w sytuacji, gdy zakupiłaś już jajka, ale nadal nie masz pewności, czy są świeże? Przeprowadź prosty i szybki test. Wlej wodę do wysokiej szklanki, a następnie wrzuć do niej jajko i obserwuj, jak będzie się „zachowywać” – opadnie na dno czy zacznie unosić się na powierzchni wody. Pierwsza reakcja świadczy o świeżości jajka, druga zaś o jego przeterminowaniu. Jeżeli natomiast produkt „pływa” w wodzie i utrzymuje się pośrodku szklanki, musi być zużyty jak najszybciej.

Zepsute jajka są wypełnione powietrzem. Dlatego „wędrują” ku górze i unoszą się na powierzchni, gdy zanurzymy je w zimnej wodzie. Warto przy tym pamiętać o jeszcze jednej istotnej kwestii – im wyżej „podrywa się” dane jajko, tym mniejsza jego świeżość.

Czym grozi spożycie zepsutych jajek?

Zjedzenie zepsutych jajek może mieć bardzo poważne konsekwencje i doprowadzić do groźnego zatrucia pokarmowego. Zwykle objawia się ono dolegliwościami ze strony układu trawiennego. Chory ma nudności, wymioty, wzdęcia i biegunkę. Dokuczają mu silne bóle brzucha. Nierzadko pojawiają się również symptomy grypopodobne, na przykład gorączka, bóle mięśni i stawów, dreszcze, uczucie ogólnego osłabienia i „rozbicia”. Zatrucie może okazać się szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci, kobiet w ciąży, seniorów, a także osób z obniżoną odpornością i pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi.

Jak przechowywać jajka, by dłużej zachowały świeżość?

Zakupione jajka najlepiej od razu schować do lodówki i trzymać je z dala od produktów spożywczych wydzielających intensywne zapachy, przy czym pojemnik na drzwiach nie jest najlepszym miejscem. Występują tam bowiem duże wahania temperatur. Znacznie lepszym wyborem będzie środkowa półka. Jajka przechowywane w lodowce należy zużyć w ciągu 4-5 tygodni, przy czym podstawowym wyznacznikiem przydatności produktu do spożycia jest data widoczna na opakowaniu.

Czytaj też:

Grzybki z jajek to hit na moim wielkanocnym stole. Sprawdź, jak zrobiłam ich kapeluszeCzytaj też:

Jajka z tym farszem to moje popisowe danie, chodzi o jeden składnik. Nawet szwagierka prosiła o przepis