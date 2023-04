Tych dwóch wielkanocnych potraw nigdy nie zamrażaj! Co można zamrozić po świętach?

Mrożenie to dobry sposób, aby zachować jedzenie, którego nie dasz rady zjeść. Warto jednak pamiętać o kilku zasadach i wiedzieć, czego mrozić nie należy.

Czy można mrozić majonez i sałatkę jarzynową?

Majonez nie nadaje się do mrożenia – traci wówczas swoją konsystencję i wygląda nieapetycznie. Tym samym do mrożenia nie nadaje się sałatka jarzynowa, która jest tradycyjnie robiona z majonezem. Ale majonez to nie jest jedyny powód. Także dodatki takie jak ogórki kiszone czy cebula będą wyglądały po rozmrożeniu nieapetycznie. Mówiąc krótko: sałatka jarzynowa po rozmrożeniu byłaby po prostu niejadalna.

Jeśli sałatka jest przechowywana w lodówce, możesz ją jeść bezpiecznie przez 3-4 dni.

Czy można mrozić gotowane jajka?

Gotowane jajko możesz śmiało wpisać na listę: tego lepiej nie mrozić. Po rozmrożeniu białko stanie się gumowate i lekko przezroczyste. Nie polecamy próbować. Dlatego nie wkładaj też do zamrażarki wszelkich dań z dodatkiem gotowanych jaj (nie nadają się do tego np. jaja po szkocku czy wspomniana sałatka jarzynowa, jeśli jest zrobiona z dodatkiem jaj).

Mrozić można za to surowe jaja (to dobry pomysł w przypadku, jeśli do przepisu potrzebujesz np. same białka i nie wiesz, co zrobić z żółtkiem – śmiało możesz je wtedy włożyć do zamrażarki).

Jakie wielkanocne dania można mrozić?

Śmiało możesz zamrozić wielkanocne tradycyjne zupy: żur czy biały barszcz. Do mrożenia nadają się także resztki wędlin (nie przechowuj ich jednak dłużej, niże 2 miesiące). Takie wędliny warto poporcjować i wykorzystywać np. do jajecznicy czy bigosu.

Zamrozić można również pieczywo i część ciast. Jeśli chodzi o wypieki, do mrożenia nie nadają się m.in. te, które mają dodatek śmietanowych kremów. Do zamrażarki można śmiało wkładać serniki, makowce i babki.

