Pomysł na błyskawiczny obiad podpatrzyłam u sąsiadki. Ta zapiekanka to ulubione danie mojego męża

Nie zawsze dysponujemy wystarczającą ilością czasu, by spędzić kilka godzin w kuchni, przygotowując pyszny obiad dla całej rodziny. Wtedy idealnie sprawdzą się takie „awaryjne” przepisy na błyskawiczne dania. Jednym z nich jest zapiekanka warzywna, którą ze smakiem zjedzą wszyscy domownicy. Jest też bardzo sycąca, więc śmiało możecie zrezygnować wtedy z przygotowywania pierwszego dania.

Jak zrobić ekspresową zapiekankę na obiad? Prosty przepis

Ta potrawa będzie też idealna, jako sposób czyszczenia lodówki, gdy zrobiliście zbyt duże zakupy, a niektóre produkty zalegają tam niewykorzystane. Przepis możecie też modyfikować według własnego uznania i dodawać inne składniki, które lubicie (lub te, które akurat macie pod ręką). Pasują też na przykład pieczarki, brokuły i inne warzywa. Z kolei dzięki dodatkowi boczku i ziemniaków – potrawa będzie naprawdę sycąca. Taką swojską zapiekankę możecie podawać samodzielnie lub jako dodatek do mięsa czy ryb.

Przepis: Swojska zapiekanka warzywna Taka zapiekanka to wspaniały pomysł na obiad awaryjny, każdy będzie się nią zajadać Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 6 Składniki 2 pomidory

100 g boczku wędzonego

100 g żółtego sera

500 g ziemniaków

2 czerwone papryki

1 cukinia

masło

200 ml śmietany 12%

2 jajka

sól

pieprz Sposób przygotowania Przygotowanie warzywNajpierw obierzcie ziemniaki i ugotujcie do niecałkowitej miękkości. Następnie ostudźcie je i pokrójcie w cienkie plastry. Paprykę oczyśćcie z gniazd nasiennych, a później pokrójcie ją w kostkę – zróbcie to również z pomidorem i cukinią. Układanie warzywNaczynie żaroodporne wysmarujcie masłem, a później ułóżcie w nim warzywa – najpierw warstwowo plasterki z ziemniaków, a później wysypcie pozostałe warzywa pokrojone w kostkę. Przygotowanie sosuW miseczce rozbełtajcie jajka, dodajcie śmietanę, pieprz, sól i porządnie wymieszajcie całość, aż uzyskacie jednolitą konsystencję. Zalejcie sosem warzywa. Dodajcie pozostałe składnikiDo warzyw z sosem dodajcie również boczek pokrojony w drobną kostkę (przesmażony wcześniej na patelni). Całość posypcie równomiernie serem startym na tarce o grubych oczkach. Pieczenie zapiekankiPrzykryte naczynie żaroodporne wstawcie do piekarnika nagrzanego do 190 stopni Celsjusza. Zapiekankę pieczcie przez około 25 minut. Po tym czasie już bez przykrycia pieczcie przez kolejne 5 minut.

Z jakimi dodatkami przygotować zapiekankę?

Różnego rodzaju zapiekanki są potrawami, które możecie w dowolny sposób zmieniać. Tak naprawdę jako podstawy tego dania możecie użyć ziemniaków, ale też kaszy, ryżu czy makaronu. Dobrym pomysłem jest wykorzystanie przepisu na prostą zapiekankę z pomidorami czy mozzarellą, ale możecie zrobić też zapiekankę ziemniaczaną z kiełbasą. Wspaniale będzie smakować również zapiekanka ziemniaczana ze szpinakiem. Jeśli macie dość klasyki i chcecie odrobinę poeksperymentować – postawcie na zapiekankę z kapusty włoskiej z gorgonzolą i szczypiorkiem. Ciekawie smakuje też zapiekanka z bakłażanów w sosie pomidorowym.

Sprytne patenty na błyskawiczne obiady

Istnieje kilka patentów, które możecie wykorzystać, by przyspieszyć przygotowywanie obiadów. Prace kuchenne można znacznie ułatwić, korzystając z prostych trików. Jednym z takich sprytnych patentów jest pieczenie dodatków do obiadu w tym samym czasie. Jeśli na przykład do mięsa zamierzacie podać pieczone ziemniaczki lub frytki – umieśćcie je na jednym poziomie piekarnika, a na drugim mięso razem z warzywami. W ten sposób obiad będzie gotowy szybciej. Jeżeli z kolei w ciągu najbliższych dni macie zamiar zjeść ugotowany ryż i kaszę – nie rozbijajcie gotowania ich na oddzielne części, możecie to zrobić w tym samym czasie w jednym naczyniu.

Co więcej, zanim wybierzecie się na zakupy po potrzebne składniki – warto wcześniej przejrzeć swoją lodówkę. Być może okaże się, że z tych, które już macie da się „wyczarować” pyszną potrawę. Warto wykorzystywać też sezonowe produkty, które są wtedy zwykle nie tylko smaczniejsze, ale też tańsze.

