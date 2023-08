Makaron na diecie odchudzającej. Jak i którą pastę jeść najlepiej?

Polacy pokochali makaron – spożywają około 5 kg tego produktu rocznie. Wprawdzie Włosi zjadają nawet 5 razy tyle (około 25 kg pasty rocznie), to jednak makaronowe dania królują na wielu polskich stołach. Jemy spaghetti, zapiekanki, lasagne i oczywiście łazanki czy zupy z makaronem (choćby pomidorową i rosół). Zdarza nam się jeść makaron na słodko – z twarogiem, ze śmietaną czy z truskawkami. Utarło się jednak przekonanie, że makaron tuczy, w związku z tym często słyszymy, że nie powinny jeść go osoby będące na diecie odchudzającej. Ile w tym prawdy?

Czy makaron tuczy? Z włoskiego punktu widzenia, nie tuczy

„ Lepiej jeden talerz spaghetti więcej, jak pół centymetra mniej w talii” – mawia włoska aktorka Luciana Littizzetto. Z ulubionego dania Włosi nie są w stanie zrezygnować, nawet kosztem dodatkowych kilogramów. Jednak wcale nie mają ich tak wielu. Badanie przeprowadzone w 2016 roku wykazało, że mieszkańcy Włoch należą do jednego ze szczuplejszych narodów w Europie! To jeszcze nie wszystko – po przeanalizowaniu wzrostu i wagi 23 tys. Włoszek i Włochów, okazało się, że jedzenie makaronu pozwala im zachować szczupłą sylwetkę. Jak to możliwe?

W utrzymaniu smukłej sylwetki Włochom pomaga umiar – nie jedzą do syta. Wystarcza im zjedzenie niewielkiej porcji makaronu (pasty) – wielkości jednej szklanki. Ponadto spożywają makaron przygotowany al dente, dzięki czemu trawienie go jest sprawniejsze i szybsze. Poza tym – jak na dietę śródziemnomorską przystało – jedzą sporo warzyw (zwłaszcza świeżych), ryb i owoców morza. Unikają czerwonego mięsa i produktów przetworzonych. Bazą ich sosów do past, są dobre jakościowo składniki, jak pomidory, oliwa z oliwek, przyprawy (oregano, bazylia, pieprz, tymianek, rozmaryn). Podczas posiłków się nie spieszą, ważna jest dla nich celebracja obiadów i kolacji.

W jaki sposób jeść makaron na diecie?

Nie musisz całkowicie rezygnować z jedzenia makaronu, jeśli jesteś w trakcie diety redukcyjnej. Ale pamiętaj o ważnych zasadach. Oto one:

Jedz mniejsze porcje makaronu – do dania głównego wystarczy szklanka ugotowanego makaronu – resztę powinny stanowić dodatki (sos, delikatne mięso, ryby, warzywa, orzechy, dobrej jakości oliwa, owoce morza).

– do dania głównego wystarczy szklanka ugotowanego makaronu – resztę powinny stanowić dodatki (sos, delikatne mięso, ryby, warzywa, orzechy, dobrej jakości oliwa, owoce morza). Spożywaj makaron al dente – zjedzenie rozgotowanego makaronu sprawi, że narazisz organizm na nagły skok glukozy we krwi – gdy poziom opadnie poczujesz senność, a głód szybko wróci.

– zjedzenie rozgotowanego makaronu sprawi, że narazisz organizm na nagły skok glukozy we krwi – gdy poziom opadnie poczujesz senność, a głód szybko wróci. Ostudź makaron przed zjedzeniem – chłodny makaron będzie mniej kaloryczny niż ten zjedzony od razu po ugotowaniu, obniży się również jego indeks glikemiczny. Ten patent często stosują osoby z cukrzycą, niektórzy gotują makaron dzień wcześniej, chłodzą w lodówce, a przed spożyciem podgrzewają.

– chłodny makaron będzie mniej kaloryczny niż ten zjedzony od razu po ugotowaniu, obniży się również jego indeks glikemiczny. Ten patent często stosują osoby z cukrzycą, niektórzy gotują makaron dzień wcześniej, chłodzą w lodówce, a przed spożyciem podgrzewają. Unikaj kalorycznych sosów – zrezygnuj ze śmietany.

– zrezygnuj ze śmietany. Stosuj zdrowe zamienniki – zamiast tłustego boczku do carbonary dodaj warzywa np. cukinię, pieczarki.

– zamiast tłustego boczku do carbonary dodaj warzywa np. cukinię, pieczarki. Każde makaronowe danie jedz z dużą ilością warzyw.

Jaki makaron można jeść na diecie odchudzającej?

Na diecie redukcyjnej najlepiej zrezygnować z makaronu pszennego. A jeśli lubisz makaron z pszenicy, wybierz produkt z mąki durum, a najlepiej pełnoziarnisty. Makaron pełnoziarnisty jest bazą cennych składników odżywczych (witamin i minerałów, takich jak: cynk, potas, magnez, wapń, żelazo, selen) i błonnika, który usprawnia trawienie i pozwala na dłużej zachować uczucie sytości. Dzięki temu unikniesz zaparć i problemów żołądkowych. Ten rodzaj makaronu jest też dobrym wyborem dla cukrzyków, ponieważ ma niższy indeks glikemiczny. Jest również mniej kaloryczny niż tradycyjny makaron pszenny.

Zdrowszą alternatywą będą też makarony: orkiszowy, żytni, jaglany, gryczany. Fanom kuchni azjatyckiej z pewnością zasmakuje makaron ryżowy czy sojowy. Coraz bardziej popularne są makarony z roślin strączkowych np. z soczewicy. Warto też spróbować warzywnych makaronów, choćby z cukinii.

