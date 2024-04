Jak wykorzystać warzywa z rosołu? Ja robię z nich pyszne i szybkie placki. Poznaj mój przepis

Poniedziałki to dzień, kiedy znajduje więcej czasu dla siebie. Wszystko dlatego, że nie muszę długo stać przy garnkach w kuchni. Odgrzewam niedzielne potrawy albo robię coś na szybko z ugotowanych wcześniej składników. Moim popisowym daniem są placuszki warzywne. Wystarczy pół godziny i lądują na talerzach, a znikają z nich w mgnieniu oka.

Jak zrobić placki warzywne?

Nie potrzebujesz dużej ilości składników do przygotowania placuszków. Ich bazą są warzywa ugotowane w rosole, na przykład marchew, korzeń pietruszki, seler, por i cebula. Wystarczy połączyć je z jajkiem, jogurtem naturalnym, mąką, bułką tartą ziołami i przyprawami, a na koniec usmażyć. Wszystko zajmie ci mniej niż pół godziny.

Przepis: Placki warzywne Świetnie wpisują się w ideę zero waste (niemarnowania jedzenia). Poza tym dają kucharzowi duże pole do popisu. Możesz dowolnie urozmaicać ich skład. Wypróbuj przepis. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 24 min. Liczba porcji 10 Składniki 350 g ugotowanych warzyw z rosołu

1 surowe jajko

5 łyżek bułki tartej

2 łyżki mąki pszennej

2 łyżki jogurtu naturalnego

zioła (lubczyk, natka pietruszki, kolendra, bazylia itp.)

sól

pieprz

olej do smażenia Sposób przygotowania Robienie placuszkówUgotowane, odcedzone i przestudzone warzywa pokrój na mniejsze kawałki, przełóż je do miski i rozgnieć widelcem. Posiekaj drobno zioła i dodaj je do warzyw razem z pozostałymi składnikami. Całość wymieszaj. Smażenie placuszkówPorcje masy kładź na rozgrzaną patelnię z odrobiną tłuszczu. Każdą z nich delikatnie spłaszczaj. Smaż z obu stron aż się lekko zarumienią.

Jeśli chcesz, możesz dodać do placków nie tylko jarzyny z rosołu, ale też inne produkty, na przykład ugotowane ziemniaki, świeżego ogórka, czerwoną paprykę czy czosnek. Ja często urozmaicam ich skład. Wszystko zależy od tego, co akurat mam pod ręką.

Placki warzywne – wskazówki

Do przygotowania dania świetnie nadaje się również sklepowa mieszanka warzyw. Wcześniej musisz je tylko ugotować do miękkości. Możesz też zrobić panierkę do placuszków. Wykorzystaj w tym celu zwykłą bułkę tartą. Jeśli szukasz ciekawszej i mniej typowej opcji, sięgnij po panierkę z płatków kukurydzianych. Zrobisz ją w kilku prostych krokach. Najpierw zblenduj płatki kukurydziane (2 szklanki), a potem połącz powstałą masę z mąką pszenną i kukurydzianą (wykorzystaj trzy łyżki każdej z nich) oraz wodą (pół szklanki). Na koniec wystarczy obtoczyć masę na placuszki w przygotowanej panierce.

