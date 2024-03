Jak ekspresowo pokroić warzywa na sałatkę jarzynową? W końcu nie spędzam połowy dnia w kuchni

Sałatka jarzynowa jest nieodłącznym elementem podczas świąt wielkanocnych, ale też w trakcie innych uroczystości domowych. Choć ten klasyk jest uwielbiany niemal przez każdego, doskonale smakuje i już większość osób nie wyobraża sobie bez niego zarówno Wielkanocy, jak i świąt Bożego Narodzenia, to jego przygotowanie zajmuje dość sporo czasu. Najbardziej czasochłonne jest krojenie warzyw. Znamy jednak sposób, by zrobić to wszystko w znacznie krótszym czasie.

Jak ekspresowo pokroić warzywa na sałatkę jarzynową? Prosty patent

Zazwyczaj podczas przygotowań sałatki jarzynowej najwięcej czasu zajmuje krojenie warzyw. Nic dziwnego, w końcu jest ich naprawdę sporo. Co więcej, przy takich okazjach jak Wielkanoc zazwyczaj przygotowuje się większą ilość sałatki jarzynowej, a więc pracy jest jeszcze więcej. W prosty sposób możecie jednak bardzo ułatwić sobie to zadanie. Patent polega na użyciu krajalnicy do jajek. Choć niektórym osobom takie rozwiązanie może wydać się dość dziwne, to ono naprawdę działa i sprawia, że warzywa do sałatki będą gotowe w ekspresowym tempie. Jest to możliwe, ponieważ wszystkie warzywa do tej potrawy należy najpierw ugotować, a więc są one miękkie. Dzięki temu z łatwością „przeciśniecie” je przez taką krajalnicę. Taką „krajaczkę” do jajek znajdziecie w niemal każdym sklepie, w którym są typowe rzeczy do domu. Bez trudu kupicie ją też przez internet, a kosztuje jedynie kilkanaście złotych.

Kolejnym patentem, by bardzo ułatwić sobie robienie sałatki jarzynowej, jest sięgnięcie po gotowe produkty. Mowa o pokrojonej marchewce, którą tylko wystarczy ugotować. Zaoszczędzi wam to naprawdę sporo pracy. Gdy pokroicie już warzywa, skorzystajcie z naszego przepisu na idealną sałatkę jarzynową.

Jak przygotować warzywa do sałatki jarzynowej?

Wiele osób przed dodaniem warzyw do sałatki jarzynowej po prostu gotuje je w wodzie. Nie jest to błąd, jednak istnieją znacznie lepsze sposoby na ich przygotowanie. Jednym z nich jest ugotowanie warzyw w rosole – dzięki temu będą cudownie aromatyczne i pełne smaku. Drugi patent, który również poleca wiele osób, to upieczenie warzyw w piekarniku. W ten sposób wydobędziecie z nich pełnie smaku, ale też sprawicie, że zachowają one jeszcze więcej cennych witamin i minerałów. Dodatkowo takie warzywa są bardziej jędrne i nie rozpadają się podczas krojenia.

Pamiętajcie też, że sałatka jarzynowa szybko się psuje, dlatego dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie pokrojonych warzyw (poza cebulą) w osobnej misce, przykrycie ich folią i wstawienie do lodówki. Dopiero przed samym podaniem dodajcie do nich pokrojoną cebulę oraz majonez, musztardę, jajka, sól i pierz. Sprawdźcie też, jakie są najczęstsze błędy podczas przygotowywania sałatki jarzynowej.

