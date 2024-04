Wcinam te płatki zamiast owsianki. Ich smak jest obłędny, a śniadanie mam gotowe w kilka minut

Płatki owsiane to świetny wybór na pożywne śniadanie z kilku powodów. Po pierwsze, są one bogate w błonnik, który sprzyja prawidłowej pracy jelit oraz utrzymaniu uczucia sytości przez dłuższy czas. Dodatkowo płatki owsiane zawierają także ważne składniki odżywcze, takie jak żelazo, magnez czy witaminy z grupy B, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Choć zalet mają całą masę, to ich jedzenie może się po prostu po jakimś czasie znudzić. Wtedy warto sięgnąć po ciekawą i pyszną alternatywę – chodzi o płatki ryżowe.

Jak przygotować płatki ryżowe na śniadanie?

Płatki ryżowe można dowolnie skomponować z różnymi dodatkami, takimi jak świeże owoce, orzechy, migdały, miód, nasiona chia czy wiórki kokosowe lub cynamon. Takie płatki ryżowe przygotowuje się naprawdę błyskawicznie – będą więc doskonałą śniadaniową propozycja dla tych, którym brakuje czasu o poranku. To zdrowe i sycące śniadanie, które warto uwzględnić w swojej codziennej diecie, idealnie sprawdzi się jako zamiennik płatków owsianych czy kukurydzianych. Płatki ryżowe można ugotować zarówno na wodzie, jak i na mleku. Dobrym pomysłem jest też zmieszanie ich z jogurtem. Możecie dodawać je również do różnego rodzaju koktajli.

Przepis: Płatki ryżowe z bananem i cynamonem Takie śniadania są szybkie, sycące, a do tego niezwykle smaczne Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki szczypta cukru wanilinowego

3 szklanki mleka

3 szklanki płatków ryżowych

odrobina cukru

1 banan

szczypta cynamonu Sposób przygotowania Gotowanie płatkówNajpierw wlejcie do garnka mleko, wsypcie płatki oraz oba cukry. Całość gotujcie na wolnym ogniu przez około 10 minut. Róbcie to do momentu, aż uzyskają kremową konsystencję. Pamiętajcie, żeby co jakiś czas mieszać całość. Dodawanie składnikówPokrójcie banana w plasterki i dodajcie do waszych gotowych płatków ryżowych. Całość posypcie odrobiną cynamonu. Możecie również dorzucić swoje ulubione dodatki, na przykład orzechy.

Dlaczego warto jeść płatki ryżowe?

Płatki ryżowe, czyli swego rodzaju połączenie ryżu i płatków śniadaniowych, powinny na stałe zagościć w naszym menu. Powstają one z ziaren ryżu poprzez poddanie go działaniu pary wodnej i prasowaniu, są doskonałym wyborem na pyszne śniadanie z kilku powodów. Płatki ryżowe są bogate w węglowodany, co dostarcza organizmowi energii na cały poranek. Dodatkowo to świetne źródło wapnia i żelaza (dlatego są polecane między innymi dla osób z anemią).

Są one również często wybierane przez osoby dbające o linię z uwagi na zawartość błonnika pokarmowego, a dodatkowo posiadają niską zawartość tłuszczu. Co więcej, tak naprawdę zjadamy ich niewiele, ponieważ po zalaniu płynem pęcznieją. Często sięgają po nie również osoby z problemami układu pokarmowego.

Jak jeszcze można wykorzystać płatki ryżowe?

Płatki ryżowe, podobnie jak płatki owsiane, to bardzo wszechstronny produkt, możecie dodawać je do naprawdę wielu dań. Sprawdzą się między innymi w ciastach i deserach. Możecie dorzucić je też do sałatki lub wykorzystać jako „zagęszczacz” zup. Ciekawą opcją jest też dodanie ich do warzywnych kotlecików, dzięki czemu staną się one bardziej sycące, a tekstura potrawy będzie znacznie ciekawsza. Ale to nie wszystko – możecie przygotować z nich też samodzielne danie, dokładnie tak samo jak w przypadku kotletów z płatków owsianych. Śmiało dorzućcie je też, gdy przygotowujecie omlet, będą zdrowym uzupełnieniem tej potrawy.

