Podkręcam dietę owsiankową, dodając te drobinki. Bezproblemowo pożegnałam się z tłuszczykiem

Dieta owsiankowa, jak sama nazwa wskazuje, opiera się głównie na jedzeniu owsianki, czyli płatków owsianych z gotowaną wodą lub mlekiem. Jest to dieta bogata w błonnik, który pomaga w utrzymaniu zdrowej przemiany materii, ale ma też więcej odchudzających właściwości. Owsianka jest również dobrym źródłem węglowodanów złożonych, co sprawia, że dłużej utrzymuje się uczucie sytości po jej zjedzeniu, co z kolei pomaga w kontrolowaniu apetytu. Taka dieta owsiankowa może być delikatnie modyfikowana – jeśli dodacie do niej jeszcze jeden składnik, to efekty będą jeszcze lepsze.

Podkręcona dieta owsiankowa z dodatkiem otrębów

Podczas ekspresowej diety owsiankowej należy ugotować około 7 łyżek płatków owsianych w 2 litrach mleka. Taką owsiankę podzielcie na 5 porcji i spożywajcie przez cały dzień w odstępstwie kilku godzin. Do owsianki warto dodać też otręby. Są one idealnym dodatkiem podczas odchudzania – zawierają witaminy i minerały, ale przede wszystkim są doskonałym źródłem błonnika pokarmowego. Poprzez zdolność do wiązania znacznych ilości wody – wchłania ją, a w konsekwencji pęcznieje w żołądku, przez co jesteśmy bardziej syci i dłużej nie odczuwamy głodu. Dodatkowo ich jedzenie przyspiesza przemianę materii i usprawnia pracę jelit, a także działanie całego układu trawiennego.

Włączenie tych drobinek do diety owsiankowej pomoże w jeszcze skuteczniejszym odchudzaniu, ale też poprawi ogólną kondycję naszego organizmu – są one dobrym źródłem składników odżywczych, takich jak witaminy z grupy B, żelazo i magnez. Wystarczy, że zjecie 2-3 łyżeczki dziennie (nie przesadzajcie z ich ilością, ponieważ może się to skończyć problemami trawiennymi). Pamiętajcie też, że przed przystąpieniem do diety owsiankowej zawsze warto skonsultować się z dietetykiem, aby dopasować ją do indywidualnych potrzeb i uniknąć ewentualnych niedoborów pokarmowych. Koniecznie sprawdźcie także, jakich płatków nie jeść podczas diety owsiankowej.

Do czego jeszcze można dodać otręby owsiane?

Otręby warto jeść nie tylko, jeśli stosujecie dietę owsiankową. Są one zdrowym dodatkiem do codziennej diety, a można je wkomponować w naprawdę wiele potraw. Możecie dorzucić je do ciasta naleśnikowego, ciasteczek, deserów, ale też jogurtu. Jest to również świetny składnik różnego rodzaju koktajli. Ciekawym pomysłem jest też urozmaicenie zupy takimi otrębami. Możecie posypać otrębami też gotową kaszę, ryż lub inną potrawę – w ten sposób wzbogacicie jej wartość odżywczą, ale sprawicie też, że będzie bardziej sycąca. To również idealny składnik sałatek – otręby nadadzą im ciekawego smaku, ale też urozmaicą teksturę. Ważne jest jednak, by przy spożywaniu otrębów pamiętać o odpowiednim nawodnieniu – wypijajcie więc minimum 1,5-2 litry wody dziennie. Inaczej taka dieta bogata w błonnik może powodować wzdęcia lub zaparcia.

Czytaj też:

Dla wielu osób to tylko chwast w ogródku. Mnie picie naparu z tej rośliny pomaga w walce z tłuszczykiemCzytaj też:

Odchudzanie po pięćdziesiątce. Włącz ten produkt do diety i patrz jak kilogramy znikają