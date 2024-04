Amerykańskie hot dogi z grilla to hit. Ten szybki i łatwy przepis dostałam od przyjaciółki ze Stanów

Wielkimi krokami zbliża się majówka, a jej nieodzowną częścią jest oczywiście grillowanie. Choć w ten sposób można przyrządzić niemal wszystko – od mięs, przez warzywa, aż po owoce, to zachęcamy do eksperymentowania w tej kwestii. Co powiecie na hot dogi z grilla rodem z Ameryki? Smakują naprawdę doskonale i z pewnością będą największą kulinarną atrakcją na spotkaniu ze znajomymi.

Jak zrobić amerykańskie hot dogi z grilla?

Hot dog jest amerykańskim klasykiem. Choć nie ukrywajmy, najczęściej jemy te ze stacji benzynowej, podczas dłuższej podróży. Ten smakołyk możecie również przygotować samodzielnie podczas weekendowego grillowania. Co więcej, możecie podać go w kilku odsłonach, a więc każdy z gości znajdzie coś dla siebie i będzie zadowolony. Szalenie ważny jest też sos, jaki wybierzecie do tej szybkiej przekąski. Możecie postawić na tradycyjną musztardę i ketchup, ale warto też poświęcić odrobinę więcej czasu i przyrządzić coś naprawdę wyjątkowego.

Przepis: Amerykańskie hot-dogi z grilla Te hot-dogi zawsze robią furorę wśród gości, każdy prosi też o dokładkę Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Amerykańska Czas przygotowania 20 godz. 15 min. Liczba porcji 6 Składniki 6 kiełbasek

6 bułek

6 plastrów wędzonego boczku

ogórek konserwowy lub kiszony

sałata

majonez

cebula prażona

pomidor Sposób przygotowania Przygotujcie kiełbaskiNajpierw ponacinajcie kiełbaski w taki sposób, jak robicie to zazwyczaj. Później owińcie je plastrami wędzonego boczku i grillujcie do momentu, aż boczek będzie zarumieniony. Pod koniec pieczenia możecie położyć na grillu również bułki – dosłownie na chwilkę. Krojenie warzywGdy kiełbaski będą się grillować – pokrójcie pozostałe składniki, czyli ogórka i pomidora. Robienie hot-dogaPosmarujcie delikatnie podgrzaną bułkę majonezem, a następnie włóżcie do niej kiełbasę w boczku. Włóżcie też liść sałaty, plastry ogórka i pomidora, a całość posypcie prażoną cebulką. Smacznego!

Jak przygotować sos do amerykańskich hot dogów z grilla?

Do amerykańskich hot dogów idealnie będzie pasować delikatny sos czosnkowy. Owszem, jest to odejście od klasyki, ale przecież ta potrawa ma smakować przede wszystkim wam i waszym gościom. Nada on hot dogom kremowej konsystencji i wspaniałego smaku (a miłośnicy czosnku będą zachwyceni). Kolejna propozycja to sos guacamole, który przygotujecie z kremowego awokado, limonki i cebuli, pomidorów, pieprzu, soli i świeżej kolendry. Idealnym dodatkiem dla fanów klasycznych hot dogów z grilla będzie sos barbecue, dzięki niemu całość uzyska lekko pikantny smak.

Najlepsze dodatki do hot dogów z grilla

Co idealnie sprawdzi się do takich hot dogów z grilla? Oczywiście wszystko zależy od indywidualnych preferencji, ale my radzimy postawić na klasykę, czyli musi znaleźć się w tej przekąsce prażona cebulka. To pyszny dodatek, bez którego amerykanie nie wyobrażają sobie hot dogów. Możecie też nieco zmodyfikować tę wersję i wybrać cebulkę delikatnie podsmażoną na patelni lub grillu. W takim hot dogu musi pojawić się też kiszony ogórek – możecie pokroić go w słupki lub plasterki. Obowiązkowym dodatkiem są również pikle – nadają całej potrawie nie tylko chrupkości, ale też kwaśnego posmaku, który doskonale przełamuje całość.

Jeśli macie ochotę na nieco „bogatszą” wersję hot doga, to dorzućcie jeszcze grillowaną paprykę (pokrojoną w drobne plasterki) – dzięki niej całość nabierze jeszcze lepszego smaku. Możliwości takich dodatków do hot dogów są niemal nieograniczone. Możecie dorzucić też kapustę kiszoną, jalapeono czy bekon.

